Dua Lipa compartió las fotos oficiales de su casamiento con Callum Turner: su impactante vestido
Dua Lipacompartió las primeras imágenes oficiales de su boda con Callum Turner, días después del episodio de las fotos íntimas.
La cantante británica Dua Lipa compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con el actor Callum Turner y generó una verdadera conmoción entre sus millones de seguidores. Las postales, tomadas durante la celebración realizada en Sicilia, mostraron algunos de los momentos más íntimos del evento y rápidamente se viralizaron en redes sociales.
La artista publicó una serie de fotografías en las que se la puede ver junto a Turner durante la ceremonia y la posterior fiesta organizada en la isla italiana. Las imágenes incluyen retratos de la pareja, escenas de la celebración y detalles del exclusivo evento que reunió a familiares y amigos cercanos.
La boda se llevó a cabo en Sicilia, uno de los destinos más elegidos por celebridades internacionales para este tipo de celebraciones, y significó la primera vez que la pareja decidió mostrar públicamente imágenes oficiales del casamiento.
Un romance que captó la atención del mundo del espectáculo
Dua Lipa y Callum Turner comenzaron su relación hace algunos años y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la escena internacional. A pesar de la enorme exposición mediática de ambos, optaron por mantener gran parte de su vínculo lejos de los flashes.
Por ese motivo, las fotografías publicadas por la cantante tuvieron un fuerte impacto entre los fanáticos, que celebraron el paso dado por la pareja y llenaron las redes sociales de mensajes de felicitación.
Las imágenes virales que habían generado revuelo
La publicación de las fotos de la boda llegó pocos días después de otra situación que también tuvo a la pareja como protagonista. Durante una jornada de descanso y playa, algunas imágenes de ambos se volvieron virales luego de que se difundiera una fotografía en la que la cantante realizaba un "manoteo" hacia el actor.
Aquellas postales desataron una catarata de comentarios en redes sociales y dieron lugar a memes, bromas y múltiples interpretaciones por parte de los usuarios. Si bien las imágenes no mostraban ningún contenido explícito, el momento de complicidad entre ambos se convirtió rápidamente en tema de conversación.
Lejos de cualquier polémica real, el episodio terminó reforzando la imagen de cercanía y naturalidad que la pareja suele transmitir en cada una de sus apariciones públicas.
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