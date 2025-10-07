Duki apuntó contra el periodismo en su documental: la respuesta de Gómez Rinaldi y Roccasalvo

rinaldi rocasalvo duki

Por su parte, Roccasalvo aseguró haberse enterado recién ahora de su aparición en el documental: “Firmé algo hace un año, pero no sabía que era para esto. Me hicieron una cama”, ironizó. Al ver el fragmento, respondió fiel a su estilo: “Ni lo conocía. Pero si gana millones, bien por él”.

El fenómeno Duki trasciende la anécdota. Con millones de reproducciones, giras internacionales y un público masivo que lo sigue, el trapero convirtió las críticas iniciales en combustible para afirmarse como referente generacional. Su relato no busca revancha sino mostrar cómo un grupo de jóvenes —sin padrinos ni estructura mediática— logró derribar prejuicios y construir un nuevo lenguaje cultural.