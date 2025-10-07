Soda Stereo anunció una sexta fecha en el Movistar Arena: cuándo será y cómo comprar entradas

Soda Stereo: cuándo abre la fila virtual y cuánto cuestan las entradas

Según anunciaron en las redes sociales de Soda Stereo, las nuevas entradas para ver a la banda en el Movistar Arena estarán a la venta a partir del martes 7 de octubre a las 9 de la mañana. Desde la producción tienen previsto que la demanda sea muy grande, por lo que se recomienda ingresar a la fila virtual con tiempo para asegurarse un lugar.

Al igual que sucedió con la primera tanda, las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar exclusivamente. En esta ocasión, no habrá instancia de preventa con ninguna tarjeta bancaria.

El precio de las entradas comienza en $ 60.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.

No obstante, las entradas ya están disponibles con todos los medios de pago