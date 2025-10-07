Jennifer López vuelve al cine con "El beso de la mujer araña" junto a Diego Luna

La película ha generado elogios entusiastas desde su premiere. Variety destacó a López con la siguiente frase: “una interpretación cautivadora”. Por su parte, The Guardian resaltó la fuerza visual de los números musicales, especialmente el contraste entre lo sórdido del encierro y lo onírico de la imaginación. IndieWire elevó el perfil de la protagonista, señalando que Lopez es “una auténtica diva de otro mundo”, con la capacidad de sostener el filme en su delicado equilibrio entre el realismo y la fantasía.

Embed - El Beso de la mujer araña (KISS OF THE SPIDER WOMAN) - Trailer Oficial - Subtitulado

Basada en el musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, y en la célebre novela de Puig, El beso de la mujer araña se perfila como un hito dentro de su género. En la línea de títulos como West Side Story, la película promete conmover tanto a quienes buscan un espectáculo sofisticado como a quienes se sienten interpelados por historias íntimas de resistencia y libertad.

Sin duda, este filme se convierte en una cita imperdible para los amantes del cine musical, el drama político, las historias LGBTQ+ y las grandes interpretaciones.