La madre de Gaspi lo recordó a dos meses de su muerte: "Sigue llorando"

A dos meses de la trágica muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, su mamá volvió a recurrir a las redes sociales para recordar al joven influencer. Michelle Díaz publicó una fotografía de su hijo y eligió acompañarla con “In memoriam”, una canción interpretada por Kany García y Nach. La publicación no tardó en generar numerosas muestras de cariño de parte de los seguidores que todavía recuerdan al creador de contenido.