Joaquín Levinton recibió un regalo de una fan y protagonizó un emotivo momento

Además de la carta, la fanática le regaló unos muñequitos que el cantante recibió con entusiasmo. “Hermoso el regalo. Ahora lo voy a poner en mi despacho”, aseguró, todavía conmovido por la sorpresa.

El momento volvió a mostrar la particular conexión que Levinton mantiene con el público y su capacidad para transformar una situación inesperada en uno de los momentos más cálidos de la noche.