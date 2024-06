Según LAM, se casan Duki y Emilia Mernes

“La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente”. “Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”, destacó la panelista.

Ante esto, Matilda Blanco le especificó que esto suele hacerse con “uno o dos meses” de anticipación, por lo que podría significar que la pareja se uniría en matrimonio muy pronto.

Por otro lado, Pepe Ochoa comentó que los cantantes siguen en Europa, por lo que su vuelta a Argentina sería otro indicio. “Igual coincidiría porque ellos dos, en un mes y pico, retornan”, sostuvo e Iglesias afirmó que el evento tendría lugar en nuestro país.

Embed - Campanas de boda: ¡SE CASAN EMILIA Y DUKI!

Duki enfrentó los rumores de embarazo de Emilia: "Estuve pensando nombres para la bendi"

En las últimas horas, se instaló la versión de que Emilia Mernes estaría embarazada. Tras esto, Duki rompió el silencio y, a pura ironía, puso fin a la versión haciendo referencias a personajes de Dragon Ball y Game of Thrones: “Bueno, gente, ya le estuve pensando nombres a la bendi. Si es hombre se va a llamar Gohan y si es mujer le vamos a poner Cersei”, señaló en broma.

“Así que acá abajo, en la caja de los comentarios dejen qué nombre le pondrían si fuese hombre o mujer, suscríbanse, denle like y activen la campanita, loco. Gracias”, siguió el referente del trap.

¿Por qué habló Duki?

“¿Saben lo de Emilia, no?”, sorprendió Ángel de Brito en LAM cuando se hablaba de otra cosa en el programa. “Va a ser noticia pronto”, agregó. “Está embarazada del Duki”, completó la supuesta bomba Yanina Latorre. El conductor no respondió, pero dejó sembrada la duda que se desparramó por las redes hasta que fue desmentida por la pareja de la artista.