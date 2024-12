Duro momento para Luciana en Gran Hermano: otra vez se quedó sin cenar

“¿Estás bien, Lu?”, preguntó la modelo al notar su silencio. “Sí. No alcanzó la comida”, respondió Luciana. “¿No comiste? ¿Vos me estás jodiendo que no comiste?”, insistió Jenifer, sorprendida por la situación. Luciana intentó restarle importancia al hecho: “Me comí un pancito, pero no digas nada, por favor”.

A pesar de las insistencias de Jenifer, quien le ofreció prepararle algo rápido como arroz o fideos, Luciana decidió no aceptar la ayuda y optó por esperar hasta el día siguiente. “Mañana vamos a comer mejor”, comentó resignada.

Este incidente no es aislado; no es la primera vez que Luciana queda fuera de las comidas en la casa. La situación refleja las dificultades que los participantes enfrentan en un ambiente donde cada detalle puede escalar en conflictos mayores. Con menos alimentos disponibles, las tensiones podrían seguir aumentando en los próximos días.

Luciana GH

Los dichos de dos participantes contra Luciana

En una charla en el cuarto, Giuliano Vaschetto, Luca Figurelli, Carlos Tocco y Brian Alberto hablaron sobre Luciana Martínez, participante transgénero, con comentarios que generaron polémica en las redes sociales. Los jugadores mostraron sus prejuicios hacia su compañera, despertando críticas masivas en el público, incluyendo un pedido de expulsión o sanción como mínimo.

El primero en hablar fue Giuliano, quien sin ningún tapujo rompió el hielo con una pregunta hacia Brian: “De la chica Luciana, ¿qué onda? ¿Qué opinás de esa piba? ¿Qué es para vos?”. El vendedor ambulante respondió de forma cauta: “Yo no sé. Prefiero no opinar. La verdad que ni idea”. Sin embargo, Carlos fue más directo y afirmó: “Es trans”.

“Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Lo que ven es que no se desnuda, no va a la pileta, se le nota en la cara, las facciones del cuerpo. ¿Cómo va a ser tan específica?”, agregó Giuliano entonces. En tanto, Carlos aseguró que nadie le comentó nada, pero también insistió: “La ves y te das cuenta”. La charla, cargada de comentarios polémicos, quedó grabada por las cámaras.