Duro revés para Viviana Canosa: la Justicia se pronunció tras la grave denuncia contra famosos

Además, dejó en claro que ninguna de las acusaciones hacia ella y otros artistas fue comprobada: "Bueno, así que salió ahora el fallo. Ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló, todo lo que se llenó de mierda, nos llenó de mierda a todos nosotros, por supuesto, nadie está involucrado, nadie tiene ningún tipo de nada. No hay imputación, no hay absolutamente nada, no se presenta ninguno".

Por último, Vernaci cuestionó los motivos detrás de la denuncia y anticipó que se investigará en otras instancias: "Ningún papel, ninguna víctima, nada. ¿Por qué inventó todo esto la señora Canosa? Por rating. Porque está loca. Lo vamos a averiguar en distintos juicios que le estamos haciendo cada uno de nosotros. Esto sigue. Por supuesto que esto es el comienzo. Esta es la parte. Estábamos esperando que saliera esto. Pero bueno, ahora sabremos por qué lo hizo si en algún momento se presenta a declarar en alguno de los tantos juicios que tiene. Y tenemos toda la paciencia del mundo", cerró tajante.