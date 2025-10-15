Duro revés para Viviana Canosa: la Justicia se pronunció tras la grave denuncia contra famosos
Elizabeth Vernaci y otras figuras quedaron fuera de la causa, tras siete meses de investigación. Enterate todos los detalles.
A siete meses de la impactante denuncia presentada por Viviana Canosa, en la que acusó a diversas figuras del espectáculo de pedofilia dentro de una investigación sobre una supuesta red de trata, la Justicia finalmente se expidió. Este miércoles, la locutora Elizabeth Vernaci anunció que ella y otros artistas involucrados quedaron liberados de cualquier investigación judicial.
El anuncio se conoció a través del programa Intrusos (América), donde Adrián Pallares dio cuenta del descargo de Vernaci en POP 101.5, destacando que tanto ella como Lizy Tagliani y aparentemente otras figuras vinculadas quedaron desvinculadas de la causa.
"Revés judicial para Canosa. Es un revés judicial para la denuncia que presentó Viviana Canosa. Bueno, hoy en horas de la mañana, la negra Vernaci hizo un descargo en su programa contando que le llegó una notificación en la cual la dejan fuera de esta causa a ella y a Lizy Tagliani", expresó el conductor, antes de reproducir las palabras de la locutora.
En su descargo, Vernaci fue categórica: "Te doy la última noticia importantísima. ¿Cuál? Toda la mierda que hizo la señora que tanto le preocupaba la Justicia, la señora Canosa. Sí. Que estaba tan preocupada por la Justicia que, por supuesto, le preocupa la Justicia siempre y cuando le mandan una carta de documento porque no te las recibe. O sea, ella se preocupa por la Justicia para ir e inventar, pero para recibir una carta de documento y decir la verdad, todo aquello que tenía, los puños están llenos de verdad".
Además, dejó en claro que ninguna de las acusaciones hacia ella y otros artistas fue comprobada: "Bueno, así que salió ahora el fallo. Ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló, todo lo que se llenó de mierda, nos llenó de mierda a todos nosotros, por supuesto, nadie está involucrado, nadie tiene ningún tipo de nada. No hay imputación, no hay absolutamente nada, no se presenta ninguno".
Por último, Vernaci cuestionó los motivos detrás de la denuncia y anticipó que se investigará en otras instancias: "Ningún papel, ninguna víctima, nada. ¿Por qué inventó todo esto la señora Canosa? Por rating. Porque está loca. Lo vamos a averiguar en distintos juicios que le estamos haciendo cada uno de nosotros. Esto sigue. Por supuesto que esto es el comienzo. Esta es la parte. Estábamos esperando que saliera esto. Pero bueno, ahora sabremos por qué lo hizo si en algún momento se presenta a declarar en alguno de los tantos juicios que tiene. Y tenemos toda la paciencia del mundo", cerró tajante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario