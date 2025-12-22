Ed Sheeran y un giro radical en su vida: cómo bajó 14 kilos y dejó atrás los excesos

Según trascendió, le preocupaba alterar demasiado su imagen o volverse excesivamente musculoso, por lo que trabajó junto a un entrenador de confianza que lo ayudó a encontrar un equilibrio.

La evolución fue gradual y constante. Pasó de correr distancias cortas a completar circuitos de hasta diez kilómetros durante la pandemia, demostrando una adaptación sostenida y sin extremos. A la par, ajustó su alimentación y aprendió a relacionarse de otra manera con la comida y el vino, sin caer en prohibiciones absolutas, pero sí priorizando la moderación.

El impacto del cambio también se reflejó en su entorno. Incluso sus padres se vieron influenciados por esta nueva etapa y comenzaron a adoptar rutinas de actividad física, a pesar de la resistencia inicial. Para Sheeran, el proceso dejó una enseñanza clara: la longevidad artística y el disfrute del éxito no dependen de los excesos, sino de decisiones conscientes y sostenidas que permitan cuidar el cuerpo y la mente a lo largo del tiempo.