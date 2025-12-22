Ed Sheeran y un giro radical en su vida: cómo bajó 14 kilos y dejó atrás los excesos
El cantante británico encaró un profundo cambio personal y físico, impulsado por la paternidad y la exigencia profesional.
En los últimos años, Ed Sheeran sorprendió al mundo no solo por su éxito artístico, sino también por una transformación personal que impactó de lleno en su imagen y en su forma de vivir. El músico británico logró bajar 14 kilos, dejó de fumar y redujo de manera significativa el consumo de alcohol, especialmente de cerveza, hábitos que durante mucho tiempo habían sido parte de su rutina cotidiana.
El cambio no fue inmediato ni superficial: respondió a un proceso profundo de reflexión, atravesado por la paternidad, el desgaste de las giras y la necesidad de mejorar su bienestar general. El punto de inflexión llegó luego de una etapa de gran intensidad laboral.
Tras una gira histórica y el lanzamiento de nuevo material discográfico, Sheeran se encontró frente a un escenario que lo obligó a replantearse su estilo de vida. El cansancio físico, la dificultad para sostener el ritmo de los shows y la comparación con registros de años anteriores evidenciaron que los excesos estaban pasando factura. A eso se sumó un factor determinante: convertirse en padre modificó por completo sus prioridades y su mirada sobre la salud.
Antes de iniciar este proceso, el cantante reconocía que el tabaco y el alcohol formaban parte de su día a día. No se trataba solo de una cuestión estética, sino de hábitos que afectaban su rendimiento sobre el escenario y su estado emocional. La llegada de nuevas responsabilidades familiares lo llevó a tomar conciencia de la importancia de estar presente y en plenitud, tanto física como mentalmente. Esa decisión marcó el inicio de una transformación sostenida en el tiempo.
El entrenamiento físico fue uno de los pilares del cambio. Ed Sheeran adoptó una rutina que combinó ejercicios de fuerza, sesiones de Pilates Reformer y running, una fórmula que le permitió mejorar su condición general y perder peso de manera progresiva. Inspirado por colegas del ambiente musical, se animó a incorporar el entrenamiento de manera regular, aunque no sin miedos iniciales.
Según trascendió, le preocupaba alterar demasiado su imagen o volverse excesivamente musculoso, por lo que trabajó junto a un entrenador de confianza que lo ayudó a encontrar un equilibrio.
La evolución fue gradual y constante. Pasó de correr distancias cortas a completar circuitos de hasta diez kilómetros durante la pandemia, demostrando una adaptación sostenida y sin extremos. A la par, ajustó su alimentación y aprendió a relacionarse de otra manera con la comida y el vino, sin caer en prohibiciones absolutas, pero sí priorizando la moderación.
El impacto del cambio también se reflejó en su entorno. Incluso sus padres se vieron influenciados por esta nueva etapa y comenzaron a adoptar rutinas de actividad física, a pesar de la resistencia inicial. Para Sheeran, el proceso dejó una enseñanza clara: la longevidad artística y el disfrute del éxito no dependen de los excesos, sino de decisiones conscientes y sostenidas que permitan cuidar el cuerpo y la mente a lo largo del tiempo.
