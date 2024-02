La pelea de Edith Hermida y Eliana Guercio que terminó con su salida de la radio

“Entonces Edith Hermida la cruza a Guercio y le dice... ‘vos no podés estar diciendo esto en un medio, no está bien’. Y me dijeron que se lo dijo de una manera que a Eliana no le gustó nada”, dijo el periodista.

Guido Zaffora contó cómo habría reaccionado Eliana Guercio al comentario que le habría hecho Edith Hermida por la frase sobre las apariencias que habría dicho en Gran Hermano. “Cuando Edith le dijo eso, me dicen que Guercio entró en cólera y le dijo ‘vos sos una maleducada’, agarró sus cosas y ahí es cuando se va”, reveló el panelista de Intrusos.

