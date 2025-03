Eial Moldavsky volvió a hablar de Lali Esposito y sigue la polémica

Este lunes, Eial habló ante las cámaras de Intrusos, por América TV. "Estuve muy mal. Fueron días muy malos, de mucha tristeza, mucho arrepentimiento y de mucha angustia. Si bien claramente yo no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estaba muy triste", aseguró en primer lugar.

En esa misma línea, resaltó: "Estoy muy arrepentido, muy golpeado y estoy muy triste de verme así. No se puede volver el tiempo atrás por más que lo intente todos estos días"

Por otro lado, habló de Lali Espósito y confesó cómo se sentía por el impacto que esto tuvo en ella. "Se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta", admitió.

"Yo estoy muy triste de haber sido quien lo dijo y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida. Me siento muy mal", profundizó.

Roberto Moldavsky defendió a Eial tras la polémica con Lali Espósito: "No violó a nadie"

Las declaraciones de Eial Moldavsky que fueron vinculadas a Lali Espósito generaron mucha controversia en redes sociales. El joven relató en "Sería increíble" (Olga) un supuesto encuentro sexual con la artista y enfureció a sus fans. Tras esto, Eial salió a pedir disculpas, gesto que también fue seguido por Nati Jota y Migue Granados, aunque no parece haber sido suficiente.

Tras el revuelo, desde Intrusos (América) fueron a buscar a Roberto Moldavsky, quien defendió a su hijo, aclarando que Eial “no violó a nadie ni acosó a nadie”. El joven había tenido que disculparse después de detallar una relación sexual aparentemente inventada.

Cabe señalar que el reconocido comediante afirmó que su hijo “cometió un error muy grave, lo reconoció, pidió perdón y más que eso no hay, no mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie”.

En línea con esto, Roberto añadió: “Hizo algo que está muy mal, pidió perdón, está muy arrepentido, muy triste y dolorido”. Eial, en su disculpa, había explicado que “inventó la historia” para “llenar dos horas de aire”.

Roberto también coincidió con su hijo, indicando que “es el riesgo de estar horas y horas al aire". Y agregó: "Eial es un buen pibe, no sé qué le pasó, dijo una boludez y pide perdón, más que esto, no puede hacer. Pidió perdón dos veces y ya está. No estuvo bueno, no está feliz él ni ninguno de nosotros".

El cómico además se refirió a quienes continúan criticando a Eial a pesar de sus disculpas y señaló: “Le siguen pegando como si hubiera hecho algo físicamente a alguien. Sabemos que esto es así, hay un gran conjunto de odio que espera siempre en la esquina y ahora le tocó a Eial”.

“Se tiene que hacer cargo de la macana que se mandó. Todos en la familia la queremos y la admiramos mucho a Lali”, concluyó Roberto Moldavsky.

Además, hizo alusión a su hija Galia, quien había sido criticada en las redes por comentarios previos sobre Lali Espósito, aludiendo también a la vida íntima de la cantante. “Es un video viejo en donde, al contrario, venía bancando a Lali. Lali la ama a Galia y a Eial también. Nosotros la queremos, la admiramos. Es una boludez (lo de Galia). Eso ya excede, para mí, no. Nosotros la verdad es que todos en la familia la admiramos mucho a Lali y no pasaba por ahí”, sentenció el comediante.

