Mauro Icardi volvió a dedicarle un posteo a Yanina Latorre tras la versión de que la China Suárez lo engaña
Mauro Icardi volvió a las redes sociales y apuntó contra Yanina Latorre luego de las versiones de infidelidad sobre la China Suárez.
Tras las declaraciones de Yanina Latorre sobre una supuesta infidelidad de la China Suárez con el piloto Franco Deambrosi, Mauro Icardi volvió a expresarse en sus redes sociales con un mensaje cargado de ironías y críticas dirigidas a la conductora.
Aunque evitó mencionarla por su nombre pero si intentar llamarla por su apellido, dado que es Arruza con doble r, no con doble z, el delantero volvió a cuestionar las versiones que circularon en los últimos días y utilizó un tono desafiante para desacreditar la información difundida por la panelista, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento mediático desde hace tiempo.
En su publicación, Icardi hizo referencia a las supuestas pruebas que Latorre dijo tener sobre el presunto affaire entre la actriz y el piloto de 26 años. "Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus "pruebas" fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", escribió.
Lejos de cerrar el tema, el futbolista continuó con su descargo y volvió a desafiar a la conductora, dejando en claro que esperaba revelaciones de mayor peso. "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó, alimentando un nuevo capítulo de la disputa pública entre ambos.
La publicación de Yanina Latorre que encendió la bronca de Mauro Icardi
En medio de un encendido cruce por redes sociales entre ambos, Yanina Latorre enloqueció cuando Icardi la volvió a tratar de "cornuda" y decidió publicar la foto de un joven apuesto, cuya identidad aún se desconoce. "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos", escribió la conductora de "Sálvese quien pueda" (América).
"Cuando tengo foto, también tengo chats y pruebas. Besis", concluyó, en lo que pareciera ser una guerra de nunca acabar.
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