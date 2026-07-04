Mauro Icardi volvió a dedicarle un posteo a Yanina Latorre tras la versión de que la China Suárez lo engaña

Lejos de cerrar el tema, el futbolista continuó con su descargo y volvió a desafiar a la conductora, dejando en claro que esperaba revelaciones de mayor peso. "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó, alimentando un nuevo capítulo de la disputa pública entre ambos.