El ninguneo de Yanina Latorre tras el posteo de Mauro Icardi: "¿No estás jugando el Mundial?"
Luego de que el futbolista lanzara una nueva publicación dedicada a la conductora, Yanina Latorre no dudó en responder a su modo. Mirá.
La guerra entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo. Después de que el futbolista saliera a provocarla con picantes historias de Instagram, la panelista recogió el guante de inmediato: lo ninguneó sin filtros y demostró que las chicanas no la intimidan en absoluto.
Pero la cosa no quedó ahí. Yanina redobló la apuesta y lanzó una dura advertencia: aseguró que todavía tiene mucha información guardada sobre la supuesta infidelidad de la China Suárez con el piloto de Turismo Carretera, Franco Deambrosi.
Según la conductora de "Sálvese quien pueda" (América), lo que está por contar promete desatar un verdadero escándalo que sacudirá otra vez el entorno de la pareja.
El revés de Yanina Latorre a Mauro Icardi tras el posteo del futbolista
Irónica y picante, Yanina no dudó en devolverle el mensaje al futbolista: "Maurito, ¿no estás jugando el Mundial? ¿Tenés vida? Yo sí. El lunes te contesto, ahora estoy con amigos". Y añadió: "Me gusta que me extrañes y que estés pendiente. Si estás muy desesperado, hablame por whatsapp, besis".
Quién es Franco Deambrosi, el supuesto amante de la China Suárez
Franco Deambrosi es un piloto argentino de automovilismo de velocidad de 26 años, nacido en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
Proviene de una familia con una fuerte tradición en el Turismo Carretera (es nieto del recordado Juan Manuel Deambrosi y sobrino de Gianni Deambrosi) y ha competido en categorías como el TC Pista Mouras, TC Pista Pick Up y TC Pista.
Recientemente se convirtió en el foco de atención de la prensa del espectáculo tras ser señalado por la periodista Yanina Latorre como el supuesto tercero en discordia en la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi. Tras el estallido del escándalo mediático y las especulaciones de que mantenía chats y un romance secreto con la actriz, Deambrosi rompió el silencio en sus redes sociales con un enigmático descargo.
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