El ninguneo de Yanina Latorre tras el posteo de Mauro Icardi: "¿No estás jugando el Mundial?"

Proviene de una familia con una fuerte tradición en el Turismo Carretera (es nieto del recordado Juan Manuel Deambrosi y sobrino de Gianni Deambrosi) y ha competido en categorías como el TC Pista Mouras, TC Pista Pick Up y TC Pista.

Franco Deambrosi, señalado como el amante de la China Suárez.

Recientemente se convirtió en el foco de atención de la prensa del espectáculo tras ser señalado por la periodista Yanina Latorre como el supuesto tercero en discordia en la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi. Tras el estallido del escándalo mediático y las especulaciones de que mantenía chats y un romance secreto con la actriz, Deambrosi rompió el silencio en sus redes sociales con un enigmático descargo.