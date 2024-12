El abogado de la China Suárez confirmó la denuncia a Wanda Nara tras los chats filtrados

Debido a esto se filtró que Eugenia Suárez le haría una denuncia legal a Wanda y ahora se hizo oficial. En una exclusiva con "Intrusos", Agustín Rodríguez, el abogado defensor de Suárez confirmó que este procedimiento ya se llevó a cabo. "Nosotros iniciamos una medida cautelar tratando de que la Justicia ponga un freno a esta situación de la filtración de chats, videos, audios privados y, gracias a Dios, tuvimos buena recepción. Por eso salió la cautelar el día viernes a última hora", comenzó diciendo el letrado.

Habló el abogado de la China Suárez: qué dijo

abogado china suarez

Luego, agregó: "La cautelar impide a Wanda Nara por sí o a través de otra persona, difundir chats privados, vídeos y todo lo que tenga que ver con María Eugenia Suárez". En ese sentido, el abogado fue consultado: "¿Es verdad que Wanda te llamó por teléfono?". Sin embargo, Rodríguez explicó: "No, yo hablé... Me llamó Wanda el domingo antes de que saliera el programa de Susana Giménez. La charla fue cordial en instancias de una charla que yo había tenido con Ana Rosenfeld. Me contó su situación, pero no puedo decir nada sobre eso".

"Eugenia me dijo que se había sentido afectada por los dichos que trascurrieron después del programa de Susana Giménez y una serie de cuestiones que consideró que eran falsas, unas afirmaciones que eran falsas por parte de la señora Nara", agregó el abogado. Después explicó que la afectación de la actriz se dio por cómo se habló de ella tanto afuera como dentro de las casas. "La medida es para Wanda y para los medios", sumó el abogado.

Tras esto, explicó por qué esto tomó relevancia legal y muchos detalles más de cómo la divulgación de los chats afectó moralmente a Suárez.