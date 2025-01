El accidente escatológico que sufrió Petrona en Gran Hermano

"Se rajo la silla, gente. Qué olor a cola que tiene esta señora, por favor", dijo Brian ante las cámaras, mientras las chicas no podían parar de reirse.

El clip rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no dudaron en dejar divertidos comentarios sobre este accidente que protagonizó la participante y que descolocó a todos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nenekosol/status/1879065282117042610?t=qf2aYbxGUO2P_TSh_sULpQ&s=19&partner=&hide_thread=false petrona se caga en mitad del stream JAJAJA no le importaba nada #granhermano pic.twitter.com/voasOiR6bM — Neneko Sol (@nenekosol) January 14, 2025

La advertencia de Chiara en Gran Hermano tras el ingreso de Jenifer: "No tengo grupo, voy por todo"

Ninguno de los participantes de Gran Hermano esperaba que este lunes volviera a ingresar Jenifer Lauría. Si bien sabían que la expareja de Ricardo Centurión tenía muchas chances con el público en un futuro repechaje, la sorpresiva salida de Andrea Lázaro por cuestiones de salud cambió todo.

De esta manera, se abrió una vacante que la producción de Telefe decidió otorgar a alguno de los ya eliminados, siendo Jenifer la elegida por el público, fundamentalmente, por su triángulo amoroso con Giuliano Vaschetto y Chiara Mancuso.

Tras su regreso a la casa más famosa del país, las caras no se hicieron esperar. Chiara no pudo disimular su incomodidad, mientras que "Nano" hizo de cuenta como si nadie hubiese pasado y se volcó en los brazos de la chica con la que pasó sus primeras semanas de juego.

Furiosa por la actitud de Giuliano, Mancuso decidió lanzar una advertencia a todos sus compañeros: "Más ahora que estamos todos, quiero decirles algo, si me escuchan y no me interrumpen hasta que termine de hablar. A partir de este momento, yo estoy jugando completamente sola", inició su descargo ante la mirada atónita de los demás participantes.

Y continuó: "No tengo grupo, no tengo nada que me ate a nadie y voy a ir por todo, y me voy a enfrentar a todo lo que me tenga que enfrentar como una mujer de 30 años que soy, con ovarios bien puestos. Menos me voy a enfrentar por un chabón con Jeni, que también es tremenda mujer. No lo haría por un hombre. Sí me voy a enfrentar por juego al que me tenga que enfrentar, eso por un lado".

"Por otro lado, no necesito que me defiendan, me sé defender sola. Puedo ir contra todo y contra el que sea que venga contra mí, voy a hacer frente. Pero lo último que haría es una rivalidad entre Jeni y yo por un hombre. Por ningún hombre lo haría, menos en la casa de Gran Hermano", sostuvo, contundente.

En este sentido, se mostró enfática al decir: "Sí obviamente a nivel juego lo voy a dar todo, pero lo voy a dar todo para cumplir mis objetivos. Y del resto se va a encargar el karma, el universo el karma, todo, ya tiene sus cosas listas. Yo no tengo más nada que hacer", en clara referencia a Giuliano, quien quedó expuesto como el que "jugó" con dos mujeres.

Finalmente, advirtió sobre su posición respecto de posibles alianzas: "Vine acá a jugar sola y me voy a ir sola".