El accidente de Flor Regidor en Ibiza: "Me rompí el..."

"¡No saben lo que me acaba de pasar! Porque yo siempre triunfo en la vida. Me tiré y una piedrita... básicamente, toqué la piedra que estaba abajo y me rompí el pezón", contó la exhermanita en Tik Tok. "Sangre, sangre", agregó con histrionismo al mostrar su escote ya vendado y las imágenes de cómo fue la zambullida accidentada.