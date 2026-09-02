El angustiante relato de la hija de Bruce Willis tras el feroz avance de su enfermedad: "Extraño..."
Rumer Willis habló sobre el delicado estado de salud de su papá, Bruce Willis, quien padece demencia frontotemporal desde 2023.
La familia de Bruce Willis atraviesa una etapa especialmente difícil desde que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal. La enfermedad neurodegenerativa avanzó con el paso del tiempo y obligó a sus seres queridos a modificar buena parte de la rutina que tenían para poder acompañarlo.
En medio de esta situación, Rumer Willis, una de las hijas que el protagonista de Duro de matar tuvo con Demi Moore, decidió hablar sobre el presente de su padre y expuso el costado más doloroso de convivir con una enfermedad que fue transformando progresivamente su vida.
“Extraño mucho a mi papá. Extraño una versión diferente de él. Hay días muy duros. Intento priorizar estar presente en el momento en que se encuentra. La verdad es que ser fuerte implica aprender a lidiar con ambas cosas a la vez”, expresó Rumer al referirse a sus sentimientos.
La actriz explicó de esta manera que uno de los mayores desafíos consiste en aceptar los cambios sin dejar de recordar a la persona que Bruce fue antes de la enfermedad. Para ella, ambas realidades conviven: el padre que extraña y el hombre al que continúa acompañando en el presente.
Cómo es actualmente el vínculo de Rumer con Bruce Willis
A pesar del dolor, Rumer también encontró motivos para valorar los momentos que todavía puede compartir junto a su papá. En particular, destacó las reacciones que tiene Bruce cuando ella lo visita acompañada por su hija, Louetta.
“Lo interesante de tener un familiar con demencia es que, bueno, está feliz. Dentro de lo que es, dadas las circunstancias, está bien. Cuando lo veo, nos ve a mí y a mi hija Louetta y empieza a sonreír. Hay tanto amor, alegría y ternura que aún perduran. Y en ese sentido, diría que es un gran logro”, contó.
Ese tipo de situaciones se transformó en una fuente de alivio para Rumer. Aunque la enfermedad modificó profundamente la manera en que se relacionan, la actriz asegura que todavía pueden existir instantes de afecto y conexión. La posibilidad de compartir esos momentos también explica por qué Rumer intenta concentrarse en el presente. Frente a una enfermedad progresiva, la familia busca aprovechar el tiempo junto al actor y sostener el vínculo desde un lugar diferente.
Bruce Willis recibe atención permanente
El avance de la demencia frontotemporal también obligó a modificar la organización de la familia. Emma Heming, esposa de Bruce Willis, tomó la decisión de trasladar al actor a otro espacio dentro del mismo predio en el que se encuentra la mansión familiar.
La medida permitió que Bruce cuente con un entorno adaptado a sus necesidades y con asistencia profesional permanente. De acuerdo con lo informado, el actor dispone de personal capacitado para acompañarlo durante las 24 horas y atender las complicaciones vinculadas con el deterioro progresivo provocado por la enfermedad.
La decisión de Emma tuvo como objetivo garantizar una atención constante para Bruce y, al mismo tiempo, preservar la dinámica cotidiana del resto de la familia. Desde que se conoció públicamente el diagnóstico en 2023, sus seres queridos fueron adaptándose a las diferentes necesidades que fueron apareciendo. Emma y las hijas del actor se mantienen cerca y participan del acompañamiento cotidiano.
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