El mensaje de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, a Claudia Villafañe: qué le dijo

“Te queremos, Celia. Tiene que venir un día”, le expresó Monteverde. La invitación quedó planteada en medio del intercambio y sumó un nuevo detalle al inesperado momento protagonizado por Celia y Claudia.

De esta manera, una conversación que había comenzado alrededor de Lionel Messi terminó generando un particular encuentro a la distancia entre Celia Cuccittini y Claudia Villafañe. El mensaje de la mamá del futbolista no estaba previsto y terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de la emisión.

El gesto también permitió mostrar el buen vínculo y el afecto que existe entre ambas, en una escena que rápidamente captó la atención por reunir a dos mujeres vinculadas a figuras fundamentales de la historia del fútbol argentino: Lionel Messi y Diego Maradona.