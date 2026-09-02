El mensaje de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, a Claudia Villafañe: qué le dijo
Celia Cuccittini sorprendió a Claudia Villafañe durante un programa en vivo con un mensaje que nadie esperaba.
Claudia Villafañe vivió una situación inesperada durante su participación en La Cocina Rebelde (El Trece). Mientras se encontraba al aire, la exesposa de Diego Maradona conversaba sobre Lionel Messi y su familia cuando recibió un mensaje de Celia Cuccittini, la mamá del capitán de la Selección argentina.
La comunicación tomó por sorpresa a quienes estaban en el estudio, ya que Celia decidió intervenir luego de escuchar las referencias que habían hecho sobre ella durante la emisión. Lejos de pasar inadvertido, el gesto generó una reacción inmediata de Villafañe.
Celia aprovechó el contacto para agradecer el cariño y las palabras que habían surgido durante el programa. “Les quería agradecer a todos los mensajes y todo lo lindo que hablamos de ellos”, expresó Villafañe respecto del mensaje de la mamá de Lionel Messi. La relación entre ambas familias volvió así a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez a partir de un gesto espontáneo que se produjo mientras el programa estaba en vivo.
Villafañe, además, tiene una historia muy ligada al mundo del fútbol argentino por su relación con Diego Maradona y por los años que compartió junto al astro. Por ese motivo, su vínculo con Celia Messi despertó especial interés entre quienes seguían la conversación.
La situación también involucró a Jimena Monteverde, quien no dejó pasar la oportunidad de hacerle una invitación a la mamá de Messi. Al escuchar el mensaje y ante el clima que se había generado en el estudio, la conductora le hizo una propuesta para que participe próximamente del ciclo.
“Te queremos, Celia. Tiene que venir un día”, le expresó Monteverde. La invitación quedó planteada en medio del intercambio y sumó un nuevo detalle al inesperado momento protagonizado por Celia y Claudia.
De esta manera, una conversación que había comenzado alrededor de Lionel Messi terminó generando un particular encuentro a la distancia entre Celia Cuccittini y Claudia Villafañe. El mensaje de la mamá del futbolista no estaba previsto y terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de la emisión.
El gesto también permitió mostrar el buen vínculo y el afecto que existe entre ambas, en una escena que rápidamente captó la atención por reunir a dos mujeres vinculadas a figuras fundamentales de la historia del fútbol argentino: Lionel Messi y Diego Maradona.
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