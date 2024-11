El apasionado beso de Fito Páez con Hernán de Mala Fama: "Mi amor"

En las redes sociales de Mala Fama, el cumbiero compartió el encuentro que tuvo con Páez detrás de escena. Al verlo, el autor de “Mariposa Tecknicolor” lo abrazó y exclamó: “Mi amor, qué lindo”, antes de darle un beso en la boca.

Fiel a su estilo, Coronel le dijo: “Voy a ir a tu casa y me voy a colar por el balcón, rata”. A lo que Páez, ya subido a un auto, respondió: “Te llamo yo”, mostrando la profunda amistad que los une. Esta relación comenzó con la participación de Mala Fama en La conquista del espacio, el disco en el que colaboraron en la canción “Hey You”, marcando su primera colaboración musical.

Los particulares lentes de Fito Páez

Además de ser un ícono del rock nacional, Fito Páez siempre ha mostrado interés por la moda y los accesorios. Desde sus icónicos sacos (Pablo Ramírez diseñó un traje especialmente para su gira El amor después del amor) hasta sus gafas, que se han vuelto parte de su estilo. Ahora, Páez da un paso más y lanza su propia colección cápsula de lentes, que estrenó en el escenario de Páez 4030.

“Estaba en un auto en Buenos Aires, y al detenernos en un semáforo vi a una chica que se disponía a cruzar. Llevaba unos lentes que eran puro estilo. Me bajé rápidamente, me acerqué antes de que cruzara la calle. Ella se asustó un poco, pero le pedí disculpas y le pregunté por sus lentes. Eran elegantes y exóticos a la vez. ‘Son de Hardem’, me respondió”, cuenta Páez sobre su colaboración con la marca, que entiende que “los anteojos se han convertido en un accesorio de moda protagonista e indispensable”.