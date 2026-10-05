Murió una promesa del pop japonés a los 8 años: qué le pasó
Hirata Runa falleció cinco días después de su último concierto dejando a todos sus fans en shock. Conocé todos los detalles de su muerte.
El ambiente del pop asiático se encuentra atravesando una profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Hirata Runa, conocida popularmente por sus seguidores como "Luna-chan". La pequeña cantante e integrante en formación de la agrupación de idols DIANNA Project murió el pasado 25 de septiembre de 2026 a la temprana edad de 8 años.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la agencia de talentos a la que pertenecía, el deceso de la artista infantil se produjo de manera pacífica alrededor de las 4:00 a. m. como consecuencia de una miocarditis desencadenada por un cuadro de influenza. La inflamación en el músculo cardíaco —afección médica explicada por la Clínica Mayo como una inflamación que afecta la función del corazón para bombear sangre y puede manifestarse con dolor de pecho o falta de aire— terminó de forma repentina con la vida de la niña, quien se encontraba cursando el segundo grado de la escuela primaria mientras avanzaba en su formación artística.
Ante la trágica novedad, la firma representante de la joven promesa emitió un escrito para notificar lo sucedido a la opinión pública y a la comunidad de admiradores: “Lamentamos informarles que Hirata Runa… falleció debido a una miocarditis resultante de la gripe. Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a todos los fanáticos que apoyaron a Hirata Runa y a todos los involucrados que brindaron asistencia”.
Conmoción en Japón por la muerte de una pequeña actriz de 8 años
Asimismo, en el mismo documento la empresa solicitó cautela respecto al círculo íntimo de la pequeña: "Por respeto a los sentimientos de la familia en duelo, les pedimos amablemente que se abstengan de realizar consultas individuales, entrevistas o preguntas en las redes sociales sobre este asunto”
Respetando el pedido expreso de sus allegados, las honras fúnebres se llevaron a cabo en la más estricta intimidad con la sola compañía de sus familiares más cercanos. Tras el sepelio, la familia de Runa compartió un sentido mensaje para recordar la vocación de la niña: "Un tercio de la vida de Runa lo pasó como idol. Los amaba a todos profundamente. Si es posible, por favor, dejen que permanezca, aunque sea en un pequeño rincón de sus corazones, como una idol eterna".
Apenas cinco días previos a su fallecimiento, Hirata Runa había formado parte del espectáculo "Regular Live Vol. 70", donde desplegó su habitual dedicación y entusiasmo frente a los presentes. Al término de aquella función, la propia artista utilizó su cuenta en la red social X para publicar una imagen sonriente en la vía pública y dejar unas breves palabras de gratitud hacia el público: "Gracias de nuevo hoy. Fue muy divertido. Espero que la gente de la tercera parte también se divierta".
Con sede central en la ciudad de Nagoya, el DIANNA Project opera como un espacio de formación integral donde niñas y jóvenes reciben preparación especializada en disciplinas como el canto, la danza y la interpretación escénica. Dentro de esta estructura de reclutamiento habitual en la música asiática, "Luna-chan" se desempeñaba como aprendiz o trainee. Pese a no haber realizado su debut oficial como miembro titular del grupo, la pequeña ya acumulaba un notable reconocimiento y cariño por su carisma en las presentaciones en vivo.
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