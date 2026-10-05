Murió una promesa del pop japonés a los 8 años: qué le pasó

Apenas cinco días previos a su fallecimiento, Hirata Runa había formado parte del espectáculo "Regular Live Vol. 70", donde desplegó su habitual dedicación y entusiasmo frente a los presentes. Al término de aquella función, la propia artista utilizó su cuenta en la red social X para publicar una imagen sonriente en la vía pública y dejar unas breves palabras de gratitud hacia el público: "Gracias de nuevo hoy. Fue muy divertido. Espero que la gente de la tercera parte también se divierta".

Con sede central en la ciudad de Nagoya, el DIANNA Project opera como un espacio de formación integral donde niñas y jóvenes reciben preparación especializada en disciplinas como el canto, la danza y la interpretación escénica. Dentro de esta estructura de reclutamiento habitual en la música asiática, "Luna-chan" se desempeñaba como aprendiz o trainee. Pese a no haber realizado su debut oficial como miembro titular del grupo, la pequeña ya acumulaba un notable reconocimiento y cariño por su carisma en las presentaciones en vivo.