El apoyo de Claudia Villafañe a Messi antes de la final: "Es el mejor"
Durante una entrevista con C5n, la exesposa de Diego Maradona explicó que está muy feliz con Messi y tienen una gran relación. Los detalles.
En las horas previas al esperado enfrentamiento entre los combinados de Argentina y España por la final del Mundial 2026, Claudia Villafañe expresó sus emociones sobre la actualidad del conjunto que comanda Lionel Scaloni. La empresaria ponderó el presente del capitán del equipo y manifestó su entusiasmo por la definición del campeonato.
El testimonio se conoció durante una entrevista con el ciclo televisivo "La voz de la calle", emitido por la señal de C5N y conducido por Claudia Salto. Allí, la entrevistada relató que transita la antesala del partido con mucha sensibilidad y confirmó que su nieto, Benjamín Agüero, se trasladó al lugar del encuentro.
La exesposa de Diego Maradona comentó que el fervor por la Selección nacional se mantiene intacto en todos los integrantes de su familia, alcanzando también a las hijas de Dalma Maradona: "Las de Dalma también, la chiquita que tiene 3 (años) se canta todas las canciones", afirmó.
Al analizar el impacto que genera el equipo en la población, la empresaria elogió las cualidades humanas de los jugadores y el anhelo popular de conseguir un nuevo título internacional para el país, destacando el apoyo que se vive desde cada hogar.
"Son diferentes, los chicos son todos espectaculares, todos divinos. Cada argentino en sus casas hace fuerza para que la pelota entre y los partidos se ganen. El pueblo argentino necesita esta victoria"
Por otra parte, Villafañe hizo mención al peso histórico y emocional que significó la victoria ante la selección inglesa en la instancia de semifinales, un enfrentamiento cruzado por los recuerdos del certamen de México 1986 y el conflicto bélico del Atlántico Sur.
"Yo, desde el primer momento, sabía que no era un partido más. Con Inglaterra siempre es diferente, hay toda una historia detrás y eso se siente", fueron sus palabras exactas.
Sobre el cierre de la nota, la invitada desestimó las habituales comparaciones futbolísticas entre Diego Maradona y Lionel Messi, señalando que los dos astros deportivos dominaron sus respectivas eras de manera única.
"Cada uno, en su momento, fue el mejor; y ahora, Lio es el mejor. Hay que disfrutarlo"
Para finalizar, la empresaria descartó de forma categórica las versiones periodísticas que indicaban un presunto distanciamiento con el actual referente del seleccionado nacional, asegurando que mantiene un diálogo fluido y afectuoso con el círculo íntimo del futbolista.
"Yo hablo con su mamá y con Anto. La gente habla por hablar. Nosotros tenemos relación, queremos lo mejor para él y sabemos que en estos momentos es el mejor".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario