El apoyo de Claudia Villafañe a Messi antes de la final: "Es el mejor"

Por otra parte, Villafañe hizo mención al peso histórico y emocional que significó la victoria ante la selección inglesa en la instancia de semifinales, un enfrentamiento cruzado por los recuerdos del certamen de México 1986 y el conflicto bélico del Atlántico Sur.

"Yo, desde el primer momento, sabía que no era un partido más. Con Inglaterra siempre es diferente, hay toda una historia detrás y eso se siente", fueron sus palabras exactas.

Sobre el cierre de la nota, la invitada desestimó las habituales comparaciones futbolísticas entre Diego Maradona y Lionel Messi, señalando que los dos astros deportivos dominaron sus respectivas eras de manera única.

"Cada uno, en su momento, fue el mejor; y ahora, Lio es el mejor. Hay que disfrutarlo"

Para finalizar, la empresaria descartó de forma categórica las versiones periodísticas que indicaban un presunto distanciamiento con el actual referente del seleccionado nacional, asegurando que mantiene un diálogo fluido y afectuoso con el círculo íntimo del futbolista.

"Yo hablo con su mamá y con Anto. La gente habla por hablar. Nosotros tenemos relación, queremos lo mejor para él y sabemos que en estos momentos es el mejor".