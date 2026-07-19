Telefe levantó Gran Hermano: por qué no habrá gala hoy domingo
El canal modificó su programación y el reality sufrirá un cambio que impactará de lleno en la definición de una placa clave.
La gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España obligó a Telefe a realizar cambios en su programación habitual. Debido a la transmisión del partido más esperado del año, el canal decidió no emitir este domingo la primera parte de la gala de eliminación de Gran Hermano.
De esta manera, los seguidores del reality deberán esperar un día más para conocer quién abandonará la casa. La producción confirmó que la gala de eliminación se desarrollará de manera completa este lunes desde las 22:15, una vez finalizada la cobertura especial dedicada al Mundial.
Una eliminación que puede cambiar el juego
La definición llega en un momento clave de la competencia. Con la recta final cada vez más cerca, cualquier salida puede modificar por completo el desarrollo del juego y alterar las alianzas que los participantes construyeron durante las últimas semanas.
En esta oportunidad, los nominados son Sol, Yipio, Emanuel, Cola, Zilli y Hanssen, una placa que reúne a varios de los jugadores más fuertes de la casa y que mantiene en vilo tanto a los participantes como a los fanáticos del programa.
La expectativa es muy alta, ya que la eliminación podría desarmar estrategias, romper acuerdos y cambiar el equilibrio de fuerzas dentro del reality. A esta altura del juego, cada voto adquiere un valor determinante y cualquier salida puede tener consecuencias directas en el camino hacia la gran final.
Así, mientras toda la atención de este domingo estará puesta en la definición del Mundial entre Argentina y España, Gran Hermano hará una pausa obligada. La tensión se trasladará al lunes por la noche, cuando finalmente se conozca qué participante deberá abandonar la casa más famosa del país en una de las galas más importantes de la temporada.
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