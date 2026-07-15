El emotivo posteo de Lali Espóstico en la previa de Argentina vs. Inglaterra

El texto no pasó inadvertido porque amalgama tres referencias profundamente arraigadas en el imaginario colectivo argentino. La mención a las Islas Malvinas adquiere una resonancia particular tratándose de un cruce frente a Inglaterra, mientras que la evocación de Maradona remite inevitablemente al inolvidable duelo disputado en los cuartos de final de México 1986, cuando el capitán argentino firmó dos de los goles más célebres de la historia del fútbol: la recordada "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo".