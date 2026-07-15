El emotivo posteo de Lali Espóstico en la previa de Argentina vs. Inglaterra
La cantante compartió una histórica imagen de Diego Maradona en el Mundial de México 1986 y dejó un mensaje cargado de simbolismo a horas de la semifinal.
A pocas horas de la esperada semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Lali Espósito volvió a expresar públicamente su respaldo a la Selección con una publicación que rápidamente adquirió una notable repercusión en las redes sociales. La artista apeló a una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte argentino: Diego Armando Maradona en México 1986.
Junto a esa fotografía, la cantante escribió un mensaje breve, pero de una densidad simbólica difícil de soslayar: "Por Malvinas. Por el Diego. Por la última de Leo. Argentina TE AMO!". La publicación se viralizó en cuestión de minutos y cosechó miles de reacciones, comentarios y republicaciones de usuarios que compartieron el mismo sentimiento de cara a un partido de enorme trascendencia.
El texto no pasó inadvertido porque amalgama tres referencias profundamente arraigadas en el imaginario colectivo argentino. La mención a las Islas Malvinas adquiere una resonancia particular tratándose de un cruce frente a Inglaterra, mientras que la evocación de Maradona remite inevitablemente al inolvidable duelo disputado en los cuartos de final de México 1986, cuando el capitán argentino firmó dos de los goles más célebres de la historia del fútbol: la recordada "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo".
A su vez, la frase "Por la última de Leo" hace alusión a la posibilidad de que Lionel Messi esté disputando su último Mundial, un escenario que vuelve todavía más conmovedor cada compromiso de la Selección. El rosarino continúa siendo el faro futbolístico del equipo dirigido por Lionel Scaloni y buscará conducir a la Argentina hacia una nueva final del mundo.
Como ocurre en cada instancia decisiva, la previa quedó atravesada por una efervescencia que excede largamente lo deportivo. Artistas, actores, músicos y distintas figuras públicas comenzaron a manifestar su apoyo al seleccionado nacional, aunque el mensaje de Lali consiguió destacarse por la carga emocional y el carácter evocador de las referencias elegidas.
El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, además, nunca constituye un partido más. La rivalidad deportiva entre ambos seleccionados quedó inexorablemente marcada por el duelo de México 1986, un antecedente que ocupa un lugar medular en la memoria futbolística argentina y que suele reaparecer cada vez que ambos equipos vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo.
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