El bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister: las fotos y quiénes fueron los padrinos
Alexis Mac Allister y Ailén Cova compartieron las postales de una jornada familiar que tuvo a su hija como protagonista. La elección de los padrinos y el particular código de vestimenta.
Alexis Mac Allister y Ailén Cova volvieron a compartir con sus seguidores una fecha especial de la vida de su hija Alaia. Luego de festejar su primer cumpleaños, la pareja celebró el bautismo de la pequeña junto a familiares y amigos cercanos, en una ceremonia religiosa que tuvo una impronta íntima y recoleta.
Las imágenes difundidas por la familia permitieron conocer algunos detalles de la celebración. El futbolista de la Selección argentina apareció junto a su esposa y su hija dentro de la iglesia, mientras distintos integrantes de la familia participaron de las fotografías frente al altar y la pila bautismal.
Uno de los aspectos que rápidamente llamó la atención fue la elección de los looks. El blanco y el beige fueron los tonos predominantes entre los presentes y funcionaron como una suerte de leitmotiv visual de la jornada. Alexis eligió una camisa blanca con pantalón beige, mientras Ailén lució un conjunto blanco. Alaia, por su parte, llevó un vestido también en tonos claros.
El interior del templo aportó además una escenografía ornamentada, con columnas decoradas, candelabros, arreglos florales y bancos de madera que acompañaron el momento religioso.
Quiénes fueron los padrinos de Alaia
Para acompañar a su hija en este nuevo momento familiar, Mac Allister y Cova eligieron como padrinos a Brina Cova, hermana de Ailén, y Nico Forastiero, futbolista y amigo del campeón del mundo. Ambos tuvieron una participación especial durante la ceremonia y luego expresaron públicamente su emoción por el rol que asumieron. Brina compartió una fotografía junto a su ahijada y le dedicó unas palabras: “Qué privilegio ser tu madrina. Te amo, Titi”.
Forastiero también dejó su mensaje después de la celebración y resumió la jornada con una frase cargada de emoción: “De los días más increíbles de nuestras vidas, inolvidable”. Las imágenes mostraron a los padrinos junto a Alexis, Ailén y Alaia frente al altar. En otra de las postales, varios familiares rodearon la pila bautismal mientras la pequeña permanecía en brazos de su mamá.
Alaia, protagonista de la ceremonia
La niña también tuvo un rol central en los registros que compartieron sus padres. En el video de la celebración se la pudo ver sonriente y aplaudiendo durante distintos momentos de la ceremonia. Cuando recibió el bautismo, además, permaneció tranquila y no lloró.
Alaia también pasó por los brazos de otros familiares que participaron de la celebración. Entre ellos estuvieron Silvina Riela y Carlos “Colo” Mac Allister, los padres del futbolista, que acompañaron a su hijo y a su nuera en la jornada. El encuentro tuvo así un carácter marcadamente familiar, con distintas fotografías grupales que retrataron a los protagonistas junto a sus seres queridos. Lejos de cualquier despliegue multitudinario, la celebración conservó un tono sobrio y circunspecto.
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