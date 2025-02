El blooper en "Buen Telefe" con Delfina de Gran Hermano que desató el debate en redes sociales

En ese momento, el noticiero matutino se equivocó de imagen y no colocó a la chica correcta en pantalla, lo que desató cientos de comentarios.

El insólito blooper ocurrió mientras la periodista Luly Illbele explicaba todo lo que ocurrió durante la última gala de eliminación. Mientras los conductores preguntaban sobre los eliminados, ella explicó los motivos que llevaron a la gente a tomar esa decisión y sacarlos de la casa.

Sin embargo, mientras Luly hablaba, en la pantalla detrás de ella apareció la imagen de Saif con su nombre debajo y el nombre de Delfina, pero sin la imagen de la mujer correcta, en su lugar había una chica rubia, lo que provocó la reacción de los televidentes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1893988275326472641&partner=&hide_thread=false EN EL NOTICIERO DE TELEFE PUSIERON A CUALQUIERA COMO DELFINA #GranHermano pic.twitter.com/aVxzQGg0kI — Real Time (@RealTimeRating) February 24, 2025

Desde la cuenta de Real Time Rating, publicaron el video y escribieron "en el noticiero de Telefe pusieron a cualquiera como Delfina". Como era de esperarse, esto tomó una gran repercusión y comenzó a circular por las redes sociales en cuestión de minutos.

Las respuestas de los demás seguidores no tardaron en llegar: "Hola @buentelefe , quien es la chica de la placa? Porque Delfina no es. Nadie se da cuenta?"; "Pobre piba se fue primera, volvió como remplazo del remplazo para no servir absolutamente nada y la volvieron a eliminar. Encima en el propio canal ni le junan la cara jaja".