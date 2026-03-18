El blooper de Milva Castellini que sorprendió a Germán Paoloski en pleno noticiero: "Para tener pi..."
La conductora de Telefe intentó referirse a la “pica” entre celebridades, pero un desliz inesperado terminó transformando el momento en el blooper más comentado del mediodía televisivo.
Lo que arrancó como una emisión más de El Noticiero de la Gente terminó derivando en un momento totalmente desopilante al aire. En pleno vivo de Telefe, una situación que parecía de rutina se desmadró en segundos y dio lugar a un blooper que no tardó en viralizarse.
Todo se dio mientras Sol Pérez comentaba una supuesta rivalidad entre figuras del espectáculo. A partir de ese relato, Milva Castellini tomó la palabra e intentó describir el vínculo entre las protagonistas utilizando un término bien popular: la “pica”, que en su primera mención dijo sin inconvenientes.
Sin embargo, el clima distendido del estudio abrió la puerta a lo que vendría después. Germán Paoloski, con tono cómplice, le pidió que repitiera el concepto, como si no hubiera quedado claro, generando una situación que descolocó a la conductora.
En ese segundo intento, y quizás producto de la distracción o los nervios, Milva no logró repetir correctamente la palabra y lanzó un inesperado “pij”, lo que provocó un silencio inmediato en el estudio antes de que estallaran las risas.
“¡Milva, por el amor de Dios!”, reaccionó Paoloski entre sorprendido y divertido, mientras ella intentaba recomponerse tras el fallido.
Lejos de esquivar el momento, la conductora apeló al humor para justificarse: “Es que me mirás y me ponés nerviosa”, dijo entre risas, en un episodio que rápidamente sumó repercusión y se convirtió en uno de los bloopers más comentados del mediodía televisivo.
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