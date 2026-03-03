El blooper que se volvió marca: Joaquín Levinton lanzó su propio alfajor "Pescado Raúl"
El líder de Turf presentó un nuevo emprendimiento inspirado en un momento inolvidable de la TV y, además, habló de su debut solista.
Joaquín Levinton volvió a mezclar humor, música y marketing en una misma jugada. El líder de Turf anunció que tiene su propio alfajor y, fiel a su estilo descontracturado, eligió un nombre que remite a un episodio televisivo que todavía circula en redes sociales. El producto se llama “Pescado Raúl” y nació a partir de aquel recordado momento en MasterChef Celebrity.
Esto recuerda el momento en el que, ante la pregunta del jurado Germán Martitegui sobre qué pescado había preparado, respondió con absoluta naturalidad: “Raúl”. La escena se transformó rápidamente en meme y quedó instalada como uno de los bloopers más repetidos del ciclo. Lejos de esquivar ese recuerdo, Levinton decidió capitalizarlo.
El anuncio lo hizo al aire de Mega 98.3, durante una charla con Bebe Contepomi, donde inicialmente había ido a presentar su primer trabajo como solista. Sin embargo, sorprendió a todos cuando deslizó: “No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor”.
Según explicó, el nuevo emprendimiento tendrá dos versiones: una cubierta con chocolate blanco y otra con chocolate negro, ambas con relleno de dulce de leche. Aunque todavía no se confirmaron fechas exactas de comercialización, puntos de venta ni precio, el músico adelantó que en breve estará disponible en distintos lugares del país.
El lanzamiento del alfajor coincide con la salida de Yo soy Joaquín, su debut solista compuesto por nueve canciones. Este material marca una etapa diferente en su trayectoria, ya que lo muestra por fuera de la banda con la que construyó su identidad artística. Aun así, mantiene el tono lúdico que lo caracteriza y que ahora también trasladó al mundo gastronómico.
Con esta iniciativa, Levinton demuestra que su creatividad no se limita a los escenarios. Entre riffs, ironías y recuerdos televisivos, convirtió un error espontáneo en una marca propia, reforzando su perfil mediático y ampliando su universo artístico más allá de la música.
