El blooper que se volvió marca: Joaquín Levinton lanzó su propio alfajor "Pescado Raúl"

joaquin levinton alfajor 1

El lanzamiento del alfajor coincide con la salida de Yo soy Joaquín, su debut solista compuesto por nueve canciones. Este material marca una etapa diferente en su trayectoria, ya que lo muestra por fuera de la banda con la que construyó su identidad artística. Aun así, mantiene el tono lúdico que lo caracteriza y que ahora también trasladó al mundo gastronómico.