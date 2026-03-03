Todo mal: Fabián Cubero cuestionó la decisión de Nicole Neumann por los 15 de Allegra
El exfutbolista expresó su malestar por la celebración organizada por su exesposa y aseguró que existía un entendimiento previo diferente.
Un nuevo capítulo se sumó al extenso historial de desencuentros entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, esta vez a raíz de la organización de la fiesta de 15 años de su hija Allegra. El exdefensor rompió el silencio luego de que la modelo realizara una celebración el pasado 27 de febrero, situación que, según sostuvo, no se ajusta a lo que habían conversado previamente.
En declaraciones televisivas, Cubero explicó que el plan original contemplaba una división distinta de los festejos. De acuerdo con su versión, Allegra haría un viaje junto a su madre y la tradicional fiesta se llevaría a cabo con la familia paterna. “Nunca entendimos que iba a ser otro cumpleaños de quince, porque justamente no era lo que habíamos acordado”, afirmó, dejando en claro su sorpresa ante la decisión.
El exfutbolista fue más allá y aseguró que no solo se trataba de una cuestión informal, sino de compromisos asumidos. “Nos sorprende un poco, porque hay acuerdos firmados que no se respetan, pero tampoco se respeta la palabra de los abogados”, expresó, evidenciando su enojo por lo que considera un incumplimiento.
Además, se mostró escéptico respecto de la posibilidad de recomponer el vínculo con la madre de sus hijas. “A esta altura no creo que haya paz. Hace seis meses me quedé sin vacaciones de invierno con mis hijas porque se le ocurrió venir tres días después y no cumplir con lo que se firmó. Ahora pasa esto. Entonces, me parece que no hay buena predisposición para que haya paz”, sostuvo.
Por su parte, Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, respaldó públicamente la postura del exfutbolista y remarcó la importancia de respetar los acuerdos establecidos. También confirmó que la fiesta organizada por la familia paterna continúa en pie y está prevista para abril de 2026, con varios meses de preparación.
Desde el entorno de Neumann, en cambio, negaron la existencia de un pacto formal que dividiera los festejos. La modelo aseguró que “no había nada pautado, nunca hubo nada pautado” y explicó que la celebración realizada respondió al deseo de su hija y al acompañamiento de su círculo más cercano. Mientras tanto, la tensión vuelve a instalarse en una relación que, lejos de encontrar equilibrio, suma un nuevo conflicto público.
