HBO Max: la serie que es una de las más exitosas y que tiene a Amy Adams como protagonista

Después de haber pasado un tiempo internada en un hospital psiquiátrico, Camille vuelve a convivir con su compleja familia, especialmente con su madre, una mujer fría y manipuladora, y con su hermanastra adolescente.

A medida que avanza la investigación criminal, la protagonista comienza a descubrir oscuros secretos familiares y a revivir recuerdos dolorosos que ponen en riesgo su estabilidad emocional.

La serie combina thriller psicológico, drama familiar y misterio en una narrativa intensa y atrapante que mantiene la tensión durante todos los episodios.

Además de los asesinatos, la trama profundiza en temas como el trauma, la salud mental, las relaciones tóxicas y las heridas emocionales que persisten con el paso del tiempo.

Reparto de Sharp Objects

El elenco de esta exitosa serie de HBO Max está encabezado por reconocidos actores y actrices:

Amy Adams como Camille Preaker

Patricia Clarkson como Adora Crellin

Chris Messina como Richard Willis

Eliza Scanlen como Amma Crellin

Matt Craven como Bill Vickery

Taylor John Smith como John Keene

Tráiler de Sharp Objects