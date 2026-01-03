El chat de Juana Repetto que revela quién la excluyó del casamiento de su hermano

Lejos de quedarse solo en esa declaración, Repetto profundizó su postura y dejó en claro que, al menos desde su mirada, no hubo motivos válidos para haber sido excluida del casamiento. “Esto habla más de ellos dos que de mí. Estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy”, afirmó, dejando en evidencia que, aunque la situación le resultó dolorosa, no puso en jaque sus convicciones ni la forma en la que se percibe a sí misma.

Más allá del golpe emocional que implica no haber estado presente en un momento tan importante para su familia, Juana se mostró firme y serena, convencida de que la situación no define quién es ni el vínculo que construyó a lo largo de los años. Mientras tanto, el silencio del resto de los protagonistas alimenta las especulaciones y deja abierta la incógnita sobre si habrá o no una reconciliación que permita cerrar una herida que, por ahora, sigue abierta.