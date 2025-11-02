El Chino Darín protagoniza la nueva serie de Netflix ambientada en la Segunda Guerra Mundial

Sebastián Borensztein expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia.”

Primeras imágenes:

image

image

Detalles de la miniserie (Título a confirmar):

Trama Central: La miniserie de cinco episodios narra la historia de "El Ruso" , un cantante de tango con raíces judías. Es engañado por un falso cazatalentos y llevado, durante la Segunda Guerra Mundial , al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral.

Desarrollo del personaje: Lejos de su tierra, "El Ruso" descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo .

Producción y escala: La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y pronto se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia en paisajes y escenarios auténticos de los años 40. La historia se define como la de un cantante de tango argentino que se convierte en la figura clave de una descabellada operación de inteligencia que podría cambiar el curso de la historia.