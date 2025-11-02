El Chino Darín protagoniza la nueva serie de Netflix ambientada en la Segunda Guerra Mundial
El actor comenzó el rodaje de esta nueva producción ambientada en la Segunda Guerra Mundial y ya se conocen las primeras imágenes.
Si hay algo que consiguió el Chino Darín a lo largo de los años es asentarse como uno de los actores más versátiles y magnéticos de su generación. Lejos de la sombra inevitable de su apellido, el hijo de Ricardo Darín ha forjado una carrera sólida y con identidad propia, caracterizada por la audacia en la elección de sus proyectos. Desde que comenzó, ha brillado en una diversidad de producciones, demostrando una capacidad camaleónica para transitar con igual credibilidad entre la acción, la comedia sofisticada y el drama profundo. Su talento no se limita a un género, sino que se expande a escenarios en los que la complejidad del guion o el contexto histórico demandan un compromiso actoral superior.
El éxito del Chino Darín en el cine y las series no es casual; es el resultado de un trabajo consciente y una profunda inteligencia interpretativa. El actor se ha convertido en una figura codiciada tanto en producciones argentinas como internacionales, lo que subraya su calidad actoral y su indiscutible carisma en pantalla. Sus mejores trabajos suelen ser aquellos que se desarrollan en escenarios donde la época se coloca como un inicio conmovedor, donde el contexto histórico no es solo un telón de fondo, sino un elemento que moldea y desafía la psique del personaje, transformando una historia personal en un relato de resonancia universal.
Esta constante búsqueda de roles desafiantes lo ha llevado a un punto de madurez artística que ahora lo coloca al frente de un proyecto ambicioso. La elección de Chino Darín para protagonizar una nueva miniserie de Netflix subraya su estatus actual como un actor capaz de cargar sobre sus hombros una producción de gran escala. Su compromiso con el arte es evidente en su método: se ha estado preparando intensamente durante meses para enfrentar el que, según el director, es el reto actoral más grande de su carrera, prometiendo una actuación que será el centro emocional de este drama histórico.
La nueva serie del Chino Darín en Netflix
Netflix anunció el inicio de producción de una nueva miniserie hecha en Argentina que estará protagonizada por Chino Darín. La producción está a cargo de Kenya Films y K&S Films, con Sebastián Borensztein (Un cuento chino, La odisea de los giles) como autor y director.
Sebastián Borensztein expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia.”
Detalles de la miniserie (Título a confirmar):
Trama Central: La miniserie de cinco episodios narra la historia de "El Ruso", un cantante de tango con raíces judías. Es engañado por un falso cazatalentos y llevado, durante la Segunda Guerra Mundial, al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral.
Desarrollo del personaje: Lejos de su tierra, "El Ruso" descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.
Producción y escala: La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y pronto se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia en paisajes y escenarios auténticos de los años 40. La historia se define como la de un cantante de tango argentino que se convierte en la figura clave de una descabellada operación de inteligencia que podría cambiar el curso de la historia.
