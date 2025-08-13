El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra que de volvió viral: "Saquen sus conclusiones"

"No, no, no,no. Él no la maneja, mí hombre maneja un Smart. Saquen sus conclusiones, perras", dijo La Joaqui entre risas y muy divertida con todo lo que estaba sucediendo al aire.

Como era de esperarse, este clip se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en dejar sus opiniones al respecto.

El escatológico halago de Luck Ra a las empanadas de una participante en La Voz Argentina

Luck Ra protagonizó un exabrupto tan inesperado como desopilante que por momentos pareció opacar la impactante batalla que ofrecieron Violeta Lemo y Patricia Coronel, integrantes del Team Soledad en La Voz Argentina 2025.

Las participantes interpretaron con gran intensidad “Qué agonía”, el tema de Yuridia y Ángela Aguilar, y antes de que los coaches pudieran dar sus devoluciones, Nico Occhiato recordó al aire que Violeta —oriunda de San Miguel de Tucumán— le debía las empanadas prometidas durante su audición a ciegas.

La cantante de 55 años cumplió y sorprendió a todos con una canasta repleta de empanadas de carne con pasas de uva que ella misma cocinó. Eso sí, se negó a compartir su receta. “Es top secret”, repitió varias veces entre risas.

Lali Espósito y Nico no tardaron en repartir el manjar entre los presentes, y fue entonces cuando Luck Ra, completamente rendido ante el sabor, lanzó una frase tan inusual como memorable. Aseguró que lo hacía “desde el respeto”, pero su expresión causó sorpresa y risas en todo el estudio: “Me cosería el culo para no cagar esta delicia”, soltó.

La reacción fue inmediata: Occhiato no pudo contener la sorpresa, Lali estuvo a punto de escupir la comida y Juliana Gattas terminó en cuclillas, llorando de risa.

“No es algo tremendo lo que dijo… pero es tremendo”, comentó Juliana, mientras Nico aún trataba de entender lo sucedido entre carcajadas.

La situación siguió con humor cuando Juliana le preguntó a Luck Ra: ”¿Está muy rico, no?”, a lo que el cordobés respondió que llevaba tiempo esperando para decir algo así y que le había gustado tanto la empanada que incluso se comió el repulgue, algo que normalmente evita.

“Imagínense al holandés dueño del formato tratando de analizar lo que dijo Luck Ra. A ver cómo le traducen eso”, bromeó el conductor.