La joya de 2025: una serie de Netflix que se estrenó hace poco ya es candidata a ser la mejor del año

Desde su estreno en la plataforma, esta serie de Netflix se convirtió en un fenómeno global y ganó el corazón de los usuarios, destacándose entre todas las series y películas.
Un nuevo drama familiar basado en hechos reales se sumó al catálogo de Netflix este 2025, convirtiéndose en una de las series y películas más esperadas del año. Se trata de El frente costero, una producción entretenida y atrapante que no podés dejar pasar.
Con sus 8 capítulos, El frente costero ya se posicionó entre las series más vistas de Netflix este año, por lo que vale la pena darle una oportunidad. Creada y dirigida por Kevin Williamson (conocido por Dawson's Creek), esta serie de Netflix ofrece una trama imperdible: sigue la historia de una familia propietaria de un imperio pesquero que debe sortear conflictos y desafíos para mantener a flote su negocio en medio de aguas turbulentas.
Basada en experiencias reales vividas por su propio creador, El frente costero llegó a la plataforma el 20 de junio de 2025, ganándose rápidamente el interés de los suscriptores. Cada uno de los 8 episodios tiene una duración aproximada de entre 43 y 55 minutos, ofreciendo el equilibrio perfecto entre drama y entretenimiento para los fanáticos de las series de Netflix.
De qué trata "El frente costero"
Esta serie de Netflix que se estrenó en 2025 tiene como eje a la familia Buckley, dedicada al comercio pesquero en Carolina del Norte. La crisis económica golpea con fuerza, y para reunir una gran suma de dinero que les permita saldar deudas y recuperar su lugar en el imperio marítimo, el tráfico de drogas parece convertirse en la única alternativa.
Sin embargo, nada es lo que parece, y los Buckley deberán navegar por aguas turbulentas llenas de riesgos y adversarios tan peligrosos como tiburones.
Reparto de "El frente costero"
- Holt McCallany (Harlan Buckley)
- María Bello (Mae Buckley)
- Melissa Benoist (Bree Buckley)
- Jake Weary (Cane Buckley)
- Rafael L. Silva (Shawn Wilson)
- Humberly González (Jenna Tate)
- Danielle Campbell (Peyton Buckley)
- Brady Hepner (Diller Hopkins)
Tráiler de "El frente costero"
