La joya de 2025: una serie de Netflix que se estrenó hace poco ya es candidata a ser la mejor del año

Con sus 8 capítulos, El frente costero ya se posicionó entre las series más vistas de Netflix este año, por lo que vale la pena darle una oportunidad. Creada y dirigida por Kevin Williamson (conocido por Dawson's Creek), esta serie de Netflix ofrece una trama imperdible: sigue la historia de una familia propietaria de un imperio pesquero que debe sortear conflictos y desafíos para mantener a flote su negocio en medio de aguas turbulentas.