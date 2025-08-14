Un romance épico: el drama que se convirtió en el estreno más visto de 2025 en Netflix

De qué trata "Sensatez y sentimientos"

Basada en la novela homónima de Jane Austen, la historia sigue a tres hermanas que, tras la muerte de su padre, enfrentan la precariedad económica y deben depender de la generosidad de otros para sobrevivir. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, el relato contrasta las personalidades opuestas de dos de ellas: una marcada por la razón y el sentido común, y otra guiada por la sensibilidad y la pasión.