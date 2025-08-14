Un romance épico: el drama que se convirtió en el estreno más visto de 2025 en Netflix
Un clásico de la literatura británica llega a la pantalla de Netflix con un elenco de primer nivel. Premiada mundialmente, esta historia promete enamorar y emocionar de principio a fin.
Netflix continúa sorprendiendo a sus suscriptores con incorporaciones que combinan calidad cinematográfica y reconocimiento internacional. Entre los estrenos más destacados de agosto, una producción que conquistó a la crítica y al público por igual se ha convertido rápidamente en uno de los títulos más reproducidos de la plataforma.
Esta propuesta, dirigida por un cineasta de renombre, adapta una de las novelas más queridas de la literatura universal. Su estreno original data de mediados de los años 90, pero su llegada al catálogo de la N roja ha despertado el interés tanto de los fanáticos de la autora como de quienes disfrutan de un buen drama romántico.
Ganadora del Oscar a Mejor guion adaptado y de múltiples Globos de Oro y BAFTA, la película combina romance, intriga social y un retrato fiel de las costumbres de la época. Las interpretaciones de su elenco principal han sido elogiadas durante décadas, y su guion se considera una de las adaptaciones más logradas de la obra literaria original.
De qué trata "Sensatez y sentimientos"
Basada en la novela homónima de Jane Austen, la historia sigue a tres hermanas que, tras la muerte de su padre, enfrentan la precariedad económica y deben depender de la generosidad de otros para sobrevivir. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, el relato contrasta las personalidades opuestas de dos de ellas: una marcada por la razón y el sentido común, y otra guiada por la sensibilidad y la pasión.
Al ser despojadas de su hogar por un hermanastro, se mudan al campo, donde vivirán experiencias amorosas y desafíos que pondrán a prueba sus convicciones y cambiarán sus vidas para siempre. La película combina la calidez de un romance épico con la sutileza de una crítica social vigente incluso en la actualidad.
Reparto de "Sensatez y sentimientos"
-
Emma Thompson como Elinor Dashwood
Alan Rickman como Colonel Christopher Brandon
Kate Winslet como Marianne Dashwood
Hugh Grant como Edward Ferrars
James Fleet como John Dashwood
Tom Wilkinson como Mr. Dashwood
Harriet Walter como Fanny Ferrars Dashwood
Gemma Jones como Mrs. Dashwood
Emilie François como Margaret Dashwood
Elizabeth Spriggs como Mrs. Jennings
Robert Hardy como Sir John Middleton
Ian Brimble como Thomas
Greg Wise como John Willoughby
Imelda Staunton como Charlotte Jennings Palmer
Imogen Stubbs como Lucy Steele
Hugh Laurie como Mr. Palmer
Tráiler de "Sensatez y sentimientos"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario