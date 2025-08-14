MinutoUno

Un romance épico: el drama que se convirtió en el estreno más visto de 2025 en Netflix

Un clásico de la literatura británica llega a la pantalla de Netflix con un elenco de primer nivel. Premiada mundialmente, esta historia promete enamorar y emocionar de principio a fin.

Netflix continúa sorprendiendo a sus suscriptores con incorporaciones que combinan calidad cinematográfica y reconocimiento internacional. Entre los estrenos más destacados de agosto, una producción que conquistó a la crítica y al público por igual se ha convertido rápidamente en uno de los títulos más reproducidos de la plataforma.

Esta propuesta, dirigida por un cineasta de renombre, adapta una de las novelas más queridas de la literatura universal. Su estreno original data de mediados de los años 90, pero su llegada al catálogo de la N roja ha despertado el interés tanto de los fanáticos de la autora como de quienes disfrutan de un buen drama romántico.

Ganadora del Oscar a Mejor guion adaptado y de múltiples Globos de Oro y BAFTA, la película combina romance, intriga social y un retrato fiel de las costumbres de la época. Las interpretaciones de su elenco principal han sido elogiadas durante décadas, y su guion se considera una de las adaptaciones más logradas de la obra literaria original.

De qué trata "Sensatez y sentimientos"

Basada en la novela homónima de Jane Austen, la historia sigue a tres hermanas que, tras la muerte de su padre, enfrentan la precariedad económica y deben depender de la generosidad de otros para sobrevivir. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, el relato contrasta las personalidades opuestas de dos de ellas: una marcada por la razón y el sentido común, y otra guiada por la sensibilidad y la pasión.

Al ser despojadas de su hogar por un hermanastro, se mudan al campo, donde vivirán experiencias amorosas y desafíos que pondrán a prueba sus convicciones y cambiarán sus vidas para siempre. La película combina la calidez de un romance épico con la sutileza de una crítica social vigente incluso en la actualidad.

Reparto de "Sensatez y sentimientos"

  • Emma Thompson como Elinor Dashwood

  • Alan Rickman como Colonel Christopher Brandon

  • Kate Winslet como Marianne Dashwood

  • Hugh Grant como Edward Ferrars

  • James Fleet como John Dashwood

  • Tom Wilkinson como Mr. Dashwood

  • Harriet Walter como Fanny Ferrars Dashwood

  • Gemma Jones como Mrs. Dashwood

  • Emilie François como Margaret Dashwood

  • Elizabeth Spriggs como Mrs. Jennings

  • Robert Hardy como Sir John Middleton

  • Ian Brimble como Thomas

  • Greg Wise como John Willoughby

  • Imelda Staunton como Charlotte Jennings Palmer

  • Imogen Stubbs como Lucy Steele

  • Hugh Laurie como Mr. Palmer

Tráiler de "Sensatez y sentimientos"

