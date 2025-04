El comentario de Santiago del Moro en Gran Hermano que desató la polémica: "La gente se equivoca"

A raíz de esto, Gastón Trezeguet comparó a los que "juegan bien" a diferencia de los que "hacen show" y quedan expuestos frente al público.

Ante esta opinión, el conductor del ciclo expresó: "¿Sabés cuándo arrancó todo eso? Esta es la tercera temporada de la vuelta de Gran Hermano. La primera edición tuvo un ganador nato de principio a fin que fue Marcos (Ginocchio). Desde que puso un pie en esa casa, ganó".

"En la segunda temporada la gente se equivoca porque fue totalmente distinta. Obviamente que el ganador fue Bautista (Mascia), pero la protagonista fue Furia. El resto es historia", explicó el conductor.

santiago del moro comentario.mp4

"¿A qué voy con esto? Que quieren hacer creer que Bautista y Marcos son lo mismo y no son lo mismo. Son dos jugadores completamente distintos y ganaron en circunstancias completamente distintas. Por eso, yo no sé qué puede pasar en esta temporada. Es muy pronto", sentenció.

Sin dudas, estas palabras generaron una gran polémica y las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto, donde cada uno dejó asentada su postura.

"Es un irrespetuoso. Se la pasa repitiendo eso", "Pobre Bauti, después quiere que vaya a la tribuna", "Furia es conocida por violenta, discriminadora y misógina. Del Moro la defiende para que no hable porque se le pudre con su esposa" y "A mí Bauti no me gustaba, pero cómo va a decir eso siendo el conductor? Este tipo está derrapando fuerte. El conductor menos profesional de Gran Hermano", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.