El comunicado de Turf por la denuncia por abuso contra Joaquín Levinton
Luego del descargo del cantante, los músicos de su banda salieron a respaldarlo contando la misma versión que él. Los detalles.
El ambiente musical se encuentra conmocionado luego de que tomara estado público una severa denuncia contra el cantante Joaquín Levinton por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Ante la gran repercusión mediática generada por el caso y tras la negativa inicial del propio artista respecto a los hechos expuestos, los integrantes de la banda argentina Turf rompieron el silencio mediante un escrito institucional para sentar la posición de la agrupación.
A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, los músicos Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia respaldaron a su líder y confirmaron los pasos judiciales que dio el vocalista para enfrentar la causa, la cual quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.
"Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen", aseguraron.
En la misma publicación, los compañeros de grupo del cantante señalaron que el conflicto con la acusadora no resulta novedoso en el fuero penal. Según explicaron, una presentación de idénticas características radicada por la misma mujer fue desestimada previamente en los tribunales debido a la ausencia de elementos probatorios: "No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones".
En ese mismo sentido, el grupo detalló las irregularidades observadas en aquel expediente cerrado, sosteniendo que la propia mujer era quien continuaba contactando al artista mientras el proceso avanzaba: "En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo".
Al referirse a la nueva imputación, los integrantes de Turf argumentaron que la conducta se repitió durante los últimos meses y anticiparon que pondrán dicho material a disposición de las autoridades competentes: "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia".
Para finalizar con su descargo público, la banda optó por no ventilar los intercambios de la esfera íntima fuera de las vías legales correspondientes: "Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente".
El dramático testimonio de la acusadora y las contradicciones entre ambas partes
Por fuera de la respuesta corporativa de la banda, la presentación judicial formulada por una mujer de 39 años, identificada como "Señora P" o Paula, describe un calvario sufrido a lo largo de un vínculo sentimental que se extendió entre los años 2015 y 2020. Según el relato vertido en el expediente, la víctima asegura que durante dicho lapso sufrió agresiones sistemáticas de índole física y emocional, denunciando haber sido obligada a ingerir sustancias estupefacientes —específicamente cocaína— y sometida bajo ese estado a mantener relaciones sexuales no consentidas.
Asimismo, la denunciante remarcó que ya había acudido a los tribunales en el año 2022, aunque aquella causa no prosperó. De acuerdo con la versión de la mujer, ella decidió no continuar con el trámite legal debido a que el músico tomó conocimiento de la acción y le solicitó que la retirara, postura que choca de frente con la versión sostenida por el artista. Mientras la investigación penal avanza bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal y amenazas, la acusante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima para recibir la asistencia correspondiente.
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