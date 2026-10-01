El comunicado de Turf por la denuncia por abuso contra Joaquín Levinton

Al referirse a la nueva imputación, los integrantes de Turf argumentaron que la conducta se repitió durante los últimos meses y anticiparon que pondrán dicho material a disposición de las autoridades competentes: "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia".

Para finalizar con su descargo público, la banda optó por no ventilar los intercambios de la esfera íntima fuera de las vías legales correspondientes: "Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente".

El dramático testimonio de la acusadora y las contradicciones entre ambas partes

Por fuera de la respuesta corporativa de la banda, la presentación judicial formulada por una mujer de 39 años, identificada como "Señora P" o Paula, describe un calvario sufrido a lo largo de un vínculo sentimental que se extendió entre los años 2015 y 2020. Según el relato vertido en el expediente, la víctima asegura que durante dicho lapso sufrió agresiones sistemáticas de índole física y emocional, denunciando haber sido obligada a ingerir sustancias estupefacientes —específicamente cocaína— y sometida bajo ese estado a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Asimismo, la denunciante remarcó que ya había acudido a los tribunales en el año 2022, aunque aquella causa no prosperó. De acuerdo con la versión de la mujer, ella decidió no continuar con el trámite legal debido a que el músico tomó conocimiento de la acción y le solicitó que la retirara, postura que choca de frente con la versión sostenida por el artista. Mientras la investigación penal avanza bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal y amenazas, la acusante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima para recibir la asistencia correspondiente.