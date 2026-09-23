Viral: la reacción de Joaquín Levinton cuando el Puma Rodríguez criticó una canción sin saber que era de Turf
El reconocido artista criticó sin pruritos una de las canciones del líder de Turf, sin saber que era de la autoría de Levinton, y se volvió viral.
Un divertido e incómodo momento televisivo se vivió en el jurado de "Es mi sueño" (El Trece), cuando el Puma Rodríguez dio una devolución categórica y sin filtros sobre la canción interpretada en el escenario, sin percatarse de que el autor del tema -Joaquín Levinton- estaba sentado a tan solo unos metros de él.
La reacción de Joaquín Levinton cuando el Puma Rodríguez criticó una canción sin saber que era de Turf
La escena se desencadenó luego de que Leticia Brédice y su compañero cantaran “Loco un poco”, el icónico tema de Turf. Al finalizar la presentación, el Puma Rodríguez compartió su devolución y fue Jimena Barón quien le preguntó sin vueltas qué opina sobre la elección del tema.
“Es ligerita... no se puede desarrollar mucho. Es una canción ligera, no es una canción de peso realmente para desarrollar una voz”, expresó el cantante venezolano mientras tarareaba irónicamente parte de la melodía.
En ese instante, las miradas se posaron sobre Joaquín Levinton, líder de Turf y compañero de jurado, quien observaba la escena con una sonrisa cómplice. Al notar el clima en el estudio, le preguntaron al Puma si sabía de quién era el tema.
Levinton, entre risas, señaló a Jimena Barón, aclarando que era de su autoría, a lo que el Puma reaccionó al instante dando cuenta de su error: "La maté...", exclamó Rodríguez llevándose las manos a la cara mientras todo el estudio estallaba en carcajadas.
Rápida de reflejos, Barón bancó al líder de Turf asegurando que el tema es un "hit mundial" y confesó que le genera absoluta felicidad cada vez que lo escucha.
Fiel a su estilo carismático y desenfadado, Joaquín Levinton se tomó el sincericidio con mucho humor y redobló la apuesta: usó la ironía a su favor para bromear con el artista venezolano, señalando que algunos de sus máximos éxitos tampoco son precisamente poesías complejas.
Acto seguido, entonó a viva voz el estribillo de "Agárrense de las manos" y cerró el divertido cruce con un picante "¡Andá!".
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