Viral: la reacción de Joaquín Levinton cuando el Puma Rodríguez criticó una canción sin saber que era de Turf

Rápida de reflejos, Barón bancó al líder de Turf asegurando que el tema es un "hit mundial" y confesó que le genera absoluta felicidad cada vez que lo escucha.

Fiel a su estilo carismático y desenfadado, Joaquín Levinton se tomó el sincericidio con mucho humor y redobló la apuesta: usó la ironía a su favor para bromear con el artista venezolano, señalando que algunos de sus máximos éxitos tampoco son precisamente poesías complejas.

Acto seguido, entonó a viva voz el estribillo de "Agárrense de las manos" y cerró el divertido cruce con un picante "¡Andá!".