La reacción de Camila Homs al hablar del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Ante la consulta, Homs dejó en claro que sus hijos no le hicieron comentarios al respecto y evitó profundizar sobre la boda. En cambio, puso el foco en el bienestar de los chicos y aseguró que eso es lo verdaderamente importante para ella.

“No, no, no, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada qué decir. No quiero nada más que eso, que verlos felices a mis hijos”, contestó.

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Cami Homs reveló si iría al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Las preguntas sobre la boda no terminaron ahí. Durante la entrevista también quisieron saber si existía alguna posibilidad de que Cami Homs estuviera presente en el casamiento de su expareja con la cantante.

La modelo reaccionó ante la consulta y consideró que la respuesta era evidente, aunque aclaró que no existe un conflicto alrededor de la situación.

“No, está todo bien, pero no, claramente que no. ¿Si iría? Ay chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero bueno, todo bien igual”, disparó.

De esta manera, Homs descartó la posibilidad de asistir al evento y volvió a mantenerse al margen de los detalles relacionados con la pareja.

Durante el mismo intercambio también surgió otro tema vinculado a De Paul. El cronista le preguntó por las propiedades que el futbolista tendría en España, pero la modelo aseguró desconocer por completo esa información.

“No estoy enterada de nada. No teníamos casa propia en Europa, así que no creo, no sé. La verdad que no estoy al tanto. Me estoy enterando por vos”, dijo.

Así, frente a las diferentes consultas sobre la nueva etapa sentimental de su expareja, Cami Homs prefirió no involucrarse en los detalles del casamiento y dejó en claro que su principal interés está puesto en el bienestar y la felicidad de sus hijos.