Jim Carrey se casó en secreto con su novia 31 años menor: todos los detalles de la boda

Pese a aquella exposición, después del evento volvieron a mantener un perfil bajo. La boda siguió el mismo derrotero: una celebración íntima en Los Ángeles, sin grandes anuncios y sin una parafernalia mediática acorde con la dimensión de una estrella de Hollywood como Carrey.

La noticia recién tomó estado público después del casamiento, cuando el representante del actor confirmó que ambos habían contraído matrimonio. Hasta el momento tampoco se difundieron fotografías oficiales de la ceremonia.

Quién es Min Ah, la mujer que conquistó a Jim Carrey

Min Ah, también conocida como Minzi, es una actriz y artista radicada en Los Ángeles. Su carrera tuvo una exposición mucho menor que la de Carrey, circunstancia que también contribuyó a preservar el carácter recóndito de la relación.

A diferencia de otras parejas de grandes estrellas de Hollywood, ambos evitaron convertir cada aparición conjunta en una suerte de acontecimiento mediático. Esa conducta terminó construyendo alrededor del romance una atmósfera enigmática que recién comenzó a disiparse con su presentación pública en París.

El casamiento, en ese sentido, mantuvo la misma lógica. No hubo un anuncio previo, una ceremonia multitudinaria ni una ostentosa exhibición pública. Todo ocurrió de manera austera, prácticamente subrepticia, hasta que la confirmación oficial hizo que el vínculo volviera a ocupar los titulares.