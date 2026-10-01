Jim Carrey se casó en secreto con su novia 31 años menor: todos los detalles de la boda
El actor de 64 años contrajo matrimonio con Min Ah, de 32, en una ceremonia privada y rodeada de hermetismo. Es su tercer matrimonio.
Jim Carrey volvió a pasar por el altar, aunque esta vez lo hizo lejos de cualquier estridencia y bajo un manto de hermetismo. El protagonista de La máscara se casó en secreto con Min Ah, su pareja de los últimos años, en una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por el representante del actor, aunque buena parte de las circunstancias que rodearon el enlace permanecen en un terreno todavía arcano: no trascendieron la fecha exacta, el lugar preciso ni la nómina de invitados.
Carrey tiene 64 años y Min Ah, también conocida como Minzi, tiene 32. La diferencia de edad entre ambos ronda las tres décadas y fue uno de los aspectos que más llamó la atención desde que la relación comenzó a adquirir notoriedad. Sin embargo, la pareja eligió desde el principio una dinámica particularmente discreta, casi críptica, con muy pocas apariciones públicas y una marcada reticencia a exponer detalles de su intimidad.
El vínculo habría comenzado varios años atrás y existen registros de ambos juntos desde 2022. Durante un prolongado período, sin embargo, lograron mantener el romance en un plano prácticamente solapado, lejos del escrutinio habitual que acompaña a una figura de la magnitud de Carrey. El actor y su pareja recién hicieron su debut oficial como pareja en febrero de 2026, durante los Premios César realizados en París.
La declaración de amor que anticipó la boda
Aquella aparición pública tuvo un carácter especialmente significativo. Carrey recibió un reconocimiento honorífico por su trayectoria y, durante su discurso, decidió dedicarle unas palabras a Min Ah. El actor la definió como su “sublime compañera” y también le declaró públicamente su amor.
El momento funcionó como una suerte de prolegómeno de lo que terminaría sucediendo meses después. Tras años de mantener el vínculo en un registro casi ignoto, ambos decidieron mostrarse juntos frente a las cámaras y dejar de lado, al menos parcialmente, la reserva que había caracterizado su relación.
Pese a aquella exposición, después del evento volvieron a mantener un perfil bajo. La boda siguió el mismo derrotero: una celebración íntima en Los Ángeles, sin grandes anuncios y sin una parafernalia mediática acorde con la dimensión de una estrella de Hollywood como Carrey.
La noticia recién tomó estado público después del casamiento, cuando el representante del actor confirmó que ambos habían contraído matrimonio. Hasta el momento tampoco se difundieron fotografías oficiales de la ceremonia.
Quién es Min Ah, la mujer que conquistó a Jim Carrey
Min Ah, también conocida como Minzi, es una actriz y artista radicada en Los Ángeles. Su carrera tuvo una exposición mucho menor que la de Carrey, circunstancia que también contribuyó a preservar el carácter recóndito de la relación.
A diferencia de otras parejas de grandes estrellas de Hollywood, ambos evitaron convertir cada aparición conjunta en una suerte de acontecimiento mediático. Esa conducta terminó construyendo alrededor del romance una atmósfera enigmática que recién comenzó a disiparse con su presentación pública en París.
El casamiento, en ese sentido, mantuvo la misma lógica. No hubo un anuncio previo, una ceremonia multitudinaria ni una ostentosa exhibición pública. Todo ocurrió de manera austera, prácticamente subrepticia, hasta que la confirmación oficial hizo que el vínculo volviera a ocupar los titulares.
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