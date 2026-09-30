Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton: detalles escalofriantes

El fuerte descargo de Joaquín Levinton en redes

Por su parte, el líder de la banda Turf utilizó sus historias de Instagram para desmentir categóricamente los hechos y defenderse de las acusaciones. Joaquín Levinton afirmó que la mujer lo viene acosando hace muchos años y que incluso llegó a presentarse en la puerta de su casa "de manera violenta".

"Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", escribió el cantante en sus redes. A su vez, remarcó que ella ya lo había denunciado hace más de tres años y que en la fiscalía se presentaron las pruebas suficientes que demostraron que "sus dichos eran falsos".

Finalmente, el músico aseguró estar "muy angustiado" por toda la situación y denunció que la mujer continúa acosándolo por Instagram, mandándole videos y fotos desnuda, logrando contactarlo desde teléfonos nuevos cada vez que él la bloquea. "Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes", concluyó en su comunicado.