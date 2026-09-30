Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton: detalles escalofriantes
Se filtró la grave denuncia por abuso contra Joaquín Levinton. El músico se defendió y aseguró que es víctima de un constante acoso por parte de la mujer.
El periodista Diego Gabriele de C5N reveló la dura denuncia penal contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y violencia de género. Mientras la denunciante relató episodios de extrema gravedad bajo estricto anonimato, el músico emitió un fuerte descargo público prometiendo presentar diversas pruebas para iniciar una contradenuncia por hostigamiento.
IMPORTANTE: El Gobierno activó un feriado tras la despedida de Lionel Messi con el Decreto 1430 que prende una ley de 1940
Los detalles del documento judicial y la denuncia
De acuerdo a la información difundida, la víctima prefirió resguardar su identidad y manifestó en su declaración que no consideraba necesario el otorgamiento de un botón antipánico ni medidas de restricción de acercamiento en esta instancia. Sin embargo, el escrito presentado expone un relato sumamente violento sobre los presuntos hechos.
En el texto, la mujer asegura que fue obligada a participar de filmaciones "no consentidas" y que el cantante le daba "órdenes estrictas". Según su propio testimonio, ella accedía a estas exigencias porque se encontraba enamorada, pero cuando intentaba oponerse, recibía severos insultos.
Además, relató un grave episodio de violencia física ocurrido en un domicilio de la calle Tucumán al 3500: durante un encuentro con múltiples mujeres, intentó retirarse del lugar pero el músico se lo impidió tomándola "fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme". La mujer afirmó que el artista obstruía sistemáticamente sus salidas de la propiedad y que, tras padecer cinco años de múltiples agresiones, ya había realizado una denuncia previa en 2022 de la cual luego desistió a pedido de él.
El fuerte descargo de Joaquín Levinton en redes
Por su parte, el líder de la banda Turf utilizó sus historias de Instagram para desmentir categóricamente los hechos y defenderse de las acusaciones. Joaquín Levinton afirmó que la mujer lo viene acosando hace muchos años y que incluso llegó a presentarse en la puerta de su casa "de manera violenta".
"Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", escribió el cantante en sus redes. A su vez, remarcó que ella ya lo había denunciado hace más de tres años y que en la fiscalía se presentaron las pruebas suficientes que demostraron que "sus dichos eran falsos".
Finalmente, el músico aseguró estar "muy angustiado" por toda la situación y denunció que la mujer continúa acosándolo por Instagram, mandándole videos y fotos desnuda, logrando contactarlo desde teléfonos nuevos cada vez que él la bloquea. "Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes", concluyó en su comunicado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario