El conflicto detrás de "Los del Espacio": la hermana de María Becerra reveló que "la hicieron llorar"
Ailín habló con Martín Cirio y dio detalles sobre un fuerte momento de incomodidad que atravesó la cantante.
La interna entre María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel sigue sumando capítulos y, con el paso de las horas, aparecen nuevas versiones que reavivan viejas tensiones.
En esta oportunidad, fue Ailín Becerra quien decidió romper el silencio y aportar su mirada sobre lo que habría ocurrido dentro de Los del Espacio.
La joven se refirió puntualmente a una situación que se dio en la antesala de los recitales de la artista en el Estadio Monumental, un momento clave en su carrera.
Durante una charla con Martín Cirio, Ailín reveló: “Lo que yo sé es que la echaron del grupo de Los del Espacio”. “Ella estaba por salir a hacer la prueba de sonido, la echaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles”, recordó.
Al profundizar sobre ese episodio, explicó: “Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta. Le agarró una bronca...”. “Fue como un quiebre porque hasta ese entonces, no sé si estaba todo bien o no, pero ellos tenían un grupo, hablaban y eran amigos. Y de la nada, sabiendo que ella tenía el River, horas antes de la última prueba de sonido, la eliminaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo de todo”, sumó.
Cabe recordar que el colectivo Los del Espacio estaba conformado por Lit Killah, Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One.
En medio de la charla, el conductor deslizó una pregunta con picardía: “¿Ese integrante empieza con L?”. “Puede ser, no sé”, respondió entre risas Ailín, sin confirmar identidades.
Sobre el final, Cirio dejó entrever otro dato llamativo al señalar que ese show de María estaba pensado sin invitados, aunque mencionó la presencia de una figura muy conocida, una mujer que “tejía y que metía cizaña”. Si bien no dieron nombres, en redes sociales muchos usuarios apuntaron contra la artista que hoy se encuentra en el centro de la polémica.
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