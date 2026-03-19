El conflicto detrás de "Los del Espacio": la hermana de María Becerra reveló que "la hicieron llorar"

Cabe recordar que el colectivo Los del Espacio estaba conformado por Lit Killah, Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One.

En medio de la charla, el conductor deslizó una pregunta con picardía: “¿Ese integrante empieza con L?”. “Puede ser, no sé”, respondió entre risas Ailín, sin confirmar identidades.

Sobre el final, Cirio dejó entrever otro dato llamativo al señalar que ese show de María estaba pensado sin invitados, aunque mencionó la presencia de una figura muy conocida, una mujer que “tejía y que metía cizaña”. Si bien no dieron nombres, en redes sociales muchos usuarios apuntaron contra la artista que hoy se encuentra en el centro de la polémica.