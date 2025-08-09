El conmovedor mensaje de Fabián Cubero tras la muerte de su padre: "Tengo un dolor enorme"

Embed - Fabian Cubero on Instagram: "Te vamos a extrañar mucho Pa , te amo !! Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona , un padre ejemplar , una gran amigo , un gran compañero de mamá y un excelente abuelo , un padre que supo cómo guiarme , aconsejarme , que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos , enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia , respetar a los demás , ser una persona honesta , cuidar a tus amigos , todo eso y mucho más …. Seguramente te fuiste en paz , orgulloso de todo lo que lograste en tu vida , vinieron a despedirte amigos de la infancia , del colegio , de fútbol , del casino , de los taxis , toda tu gran familia . Eso es lo que fuiste , un ser divino querido por todo el mundo …. Buen Viaje Papá . Te amo y vas a estar siempre en mi corazón ♥" View this post on Instagram A post shared by Fabian Cubero (@fabiancuberooficial)

El mal momento de Fabián Cubero: murió su padre

Este viernes, Fabián Cubero atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de recibir la triste noticia del fallecimiento de su padre, Carlos Cubero. La noticia llegó temprano y el exdefensor decidió trasladarse de inmediato a Mar del Plata, su ciudad natal, para reunirse con su familia en este duro trance.

De acuerdo a lo informado por Fede Flowers en su cuenta de X , Viciconte, pareja de Cubero, interrumpió su participación en el programa "Ariel en su salsa" que se emite por Telefe, para acompañar a su pareja durante el viaje. La solidaridad y contención en estos momentos es fundamental para el exjugador.

cubero mica viciconte

Si bien no se han difundido detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento, se sabe que Carlos Cubero había sufrido una descompensación días atrás y permanecía internado en un hospital, según reportó la revista Pronto.

Carlos Cubero residía en la Ciudad Feliz desde hace más de cinco décadas junto a su esposa Ángela. Fruto de esta unión nacieron sus tres hijos: Soledad, Christian y Fabián, quien se destacó en el mundo del fútbol profesional. La familia ahora se une para sobrellevar esta dolorosa pérdida y despedir a quien fuera el pilar fundamental de sus vidas.

Este momento de tristeza ha generado un impacto profundo en quienes conocen a la familia Cubero, que siempre se mostró muy unida y cercana. El acompañamiento tanto público como privado se ha hecho sentir, reflejando la importancia del exfutbolista y su entorno para la comunidad deportiva y social.