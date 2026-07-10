El conmovedor mensaje de Tití Fernández en el día en el que su hija cumpliría 39 años
El periodista deportivo recordó a María Soledad Fernández, fallecida durante el Mundial de Brasil 2014, con una emotiva carta publicada en sus redes sociales.
La cercanía de una fecha imposible de borrar volvió a movilizar a Tití Fernández. Este jueves 10 de julio, cuando María Soledad Fernández habría celebrado su cumpleaños número 39, el reconocido periodista deportivo compartió un sentido homenaje en sus redes sociales que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y emoción.
Con un texto de fuerte impronta epistolar y acompañado por imágenes de su hija, Fernández volvió a abrir su intimidad para recordarla con profundo cariño. Al mismo tiempo, enlazó ese recuerdo con el presente de la Selección argentina en el Mundial 2026, una asociación que suele repetir desde la histórica conquista en Qatar.
"Sole de los Milagros, hoy cumplirías 39 años. Te necesitamos más que nunca", escribió al comienzo de la publicación, dejando en evidencia que, pese al paso de los años, el dolor continúa tan vigente como el primer día.
El conductor también hizo alusión a una coincidencia que considera cargada de simbolismo. Argentina volverá a enfrentarse con Suiza, el mismo rival al que eliminó el 1° de julio de 2014 en los octavos de final del Mundial de Brasil. Aquella jornada quedó grabada para siempre en su memoria porque, según recordó, fue la última vez que pudo abrazar a su hija antes del accidente de tránsito que, apenas un día después, terminó con su vida cuando regresaba de cumplir tareas periodísticas.
"Nos dimos el último abrazo", evocó Tití en uno de los pasajes más conmovedores del mensaje, una frase que sintetiza el recuerdo imborrable de aquel viaje y que volvió a generar una ola de repercusiones entre sus seguidores.
La publicación también reafirma una convicción que el periodista sostiene desde hace varios años: la de sentir que Soledad continúa acompañando a la Selección desde algún lugar. Por eso, en cada instancia decisiva del combinado nacional suele dedicarle unas palabras, convencido de que su presencia permanece intacta.
Esa misma sensación la había expresado días atrás, luego de la clasificación argentina frente a Egipto. En aquella oportunidad escribió: "Sole no nos podías fallar, hijita de mi corazón. ¡Vamos Argentina, carajo!... Cómo te quiero, Sole. Yo sé que nunca nos va a abandonar, empujaste desde arriba", mensaje que también tuvo una enorme repercusión en redes sociales.
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