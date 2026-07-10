El conmovedor mensaje de Tití Fernández en el día en el que su hija cumpliría 39 años

La publicación también reafirma una convicción que el periodista sostiene desde hace varios años: la de sentir que Soledad continúa acompañando a la Selección desde algún lugar. Por eso, en cada instancia decisiva del combinado nacional suele dedicarle unas palabras, convencido de que su presencia permanece intacta.

Esa misma sensación la había expresado días atrás, luego de la clasificación argentina frente a Egipto. En aquella oportunidad escribió: "Sole no nos podías fallar, hijita de mi corazón. ¡Vamos Argentina, carajo!... Cómo te quiero, Sole. Yo sé que nunca nos va a abandonar, empujaste desde arriba", mensaje que también tuvo una enorme repercusión en redes sociales.