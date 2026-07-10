Camilota respondió a las críticas por sus fotos en OnlyFans: "¿Por gorda no puedo?"
La influencer utilizó sus redes sociales para enfrentar los comentarios que recibió tras anunciar su llegada a la plataforma para adultos.
Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, volvió a ubicarse en el centro de la conversación en las redes sociales luego de publicar un fuerte descargo contra quienes cuestionaron las imágenes con las que promocionó su desembarco en OnlyFans. La exparticipante de Cuestión de Peso decidió responder a los mensajes que apuntaban contra su físico y defendió su derecho a mostrarse sin condicionamientos.
A través de una historia de Instagram, la influencer se refirió a la andanada de comentarios que recibió en las últimas horas y cuestionó la mirada de quienes juzgan los cuerpos ajenos. En ese contexto, dejó una reflexión que rápidamente comenzó a replicarse entre sus seguidores.
"La gente en las redes habla y opina sin saber. ¿Piensan que por ser gorda no puedo mostrar a la mujer que amo o ser feliz?", escribió Camilota, visiblemente molesta por las críticas que despertaron las fotografías utilizadas para anunciar su nueva etapa laboral.
Lejos de detenerse allí, profundizó su postura con otro mensaje en el que dejó en claro que las opiniones ajenas no modificarán sus decisiones. "Soy feliz, me siento amada y no necesito la aprobación de nadie para vivir mi historia", expresó, en un pronunciamiento que recibió una gran cantidad de muestras de apoyo.
La polémica se originó después de que confirmara la apertura de su cuenta en OnlyFans mediante una producción de imágenes en lencería. El anuncio generó una amplia repercusión y provocó tanto elogios como cuestionamientos, especialmente por parte de usuarios que realizaron comentarios despectivos sobre su cuerpo.
Días antes, la propia influencer había anticipado el lanzamiento con un mensaje dirigido a sus seguidores: "10 de julio lanzo mi página azul. Los espero ahí". Además, había contado que la decisión de incorporarse a la plataforma surgió luego de recibir numerosas consultas de personas interesadas en ese tipo de contenido y que el proyecto sería llevado adelante junto a una socia.
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