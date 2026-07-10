Camilota respondió a las críticas por sus fotos en OnlyFans: "¿Por gorda no puedo?"

Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, volvió a ubicarse en el centro de la conversación en las redes sociales luego de publicar un fuerte descargo contra quienes cuestionaron las imágenes con las que promocionó su desembarco en OnlyFans. La exparticipante de Cuestión de Peso decidió responder a los mensajes que apuntaban contra su físico y defendió su derecho a mostrarse sin condicionamientos.