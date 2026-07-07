A 12 años de la muerte de Sole: la emotiva foto que compartió Titi Fernández tras la victoria de Argentina
La clasificación de Argentina tuvo un momento especial: Tití Fernández recordó a su hija Soledad con un emotivo mensaje en redes.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 también estuvo marcada por un momento de profunda emoción. A 12 años de la muerte de Soledad Fernández, la hija de Tití Fernández, el reconocido periodista deportivo la recordó con un sentido mensaje luego del triunfo frente a Egipto.
A través de su cuenta de Instagram, Tití compartió una imagen de Sole con la camiseta de la Selección argentina en una tribuna y expresó la emoción que sintió tras el resultado obtenido por el equipo nacional.
Sobre la fotografía escribió: “Sole no nos podías fallar, hijita de mi corazón. Vamos Argentina carajo!!!”. Luego agregó: “Sole, anoche soñé que nos volvías a dar una mano. Vamos hija, una más y nos metemos en los 8 mejores”.
En el epígrafe de la publicación, el periodista volvió a dedicarle unas palabras a su hija: “Cómo te quiero Sole, yo sé que nunca nos va a abandonar, empujaste desde arriba, qué alegría, qué felicidad. VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!”.
El posteo conmovió a miles de usuarios, quienes dejaron mensajes de apoyo y cariño para Tití Fernández. La publicación llegó justamente cuando se cumplen 12 años del fallecimiento de Soledad, quien murió en un accidente de tránsito al regresar de cubrir el Mundial de Brasil 2014, un recuerdo que sigue muy presente tanto para su familia como para el periodismo deportivo argentino.
El trágico accidente que marcó el Mundial de Brasil 2014
En medio de la ilusión que generaba la participación de la Selección argentina en el Mundial de Brasil 2014, una tragedia golpeó al periodismo deportivo. El hecho ocurrió durante la madrugada del 2 de julio de ese año, en el kilómetro 619 de la ruta BR-381, cerca de Oliveira, en Brasil.
Luego de la victoria de Argentina frente a Suiza en San Pablo, Soledad Fernández regresaba rumbo a Belo Horizonte junto a los productores de televisión Fernando Bruno y Juan Javier Berazategui. Los tres viajaban en un Fiat Palio que fue impactado desde atrás por un Volkswagen Golf. Como consecuencia del choque, el vehículo perdió el control, volcó y terminó cayendo por un barranco.
De acuerdo con la investigación, los dos productores, que ocupaban los asientos delanteros y llevaban colocado el cinturón de seguridad, lograron sobrevivir con distintas heridas. Soledad, en cambio, viajaba en la parte trasera sin cinturón y fue despedida del vehículo durante el impacto, falleciendo prácticamente en el acto.
Las autoridades brasileñas detuvieron poco después a los ocupantes del Volkswagen Golf involucrado en el siniestro. La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente del periodismo deportivo y también impactó al plantel de la Selección argentina, que continuaba disputando el certamen.
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