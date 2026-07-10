Antonela Roccuzzo, invitada de honor a la apertura del primer local de Victoria Beckham en Miami

Messi no pudo estar presente en la velada, ya que se encuentra concentrado con la Selección Argentina disputando los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ambas compartieron fotos de la velada en sus redes sociales, demostrando la gran complicidad y sólida amistad que han forjado desde la llegada de la familia Messi a Miami.

Los looks de Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham en Miami

David Beckham y Victoria dijeron presente en el partido de la Selección Argentina con Cabo Verde

La Selección argentina volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 no solo por lo sucedido dentro del campo de juego, sino también por la presencia de figuras de renombre en las tribunas. En el partido ante Cabo Verde por los 16avos de final, uno de los focos estuvo puesto en la llegada de David Beckham y Victoria al estadio.

La presencia del exfutbolista inglés no pasó desapercibida. Actual copropietario del Inter Miami, Beckham mantiene un vínculo cercano con Lionel Messi desde la llegada del capitán argentino al club de la MLS en 2023, lo que generó especial atención entre los hinchas y las cámaras presentes.

Otro de los nombres destacados en las gradas fue el de Diego Simeone, quien aprovechó la pausa del fútbol europeo para asistir al encuentro y seguir de cerca a la Selección argentina en su camino en el torneo.

Cholo Simeone, a puro baile en la previa de Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026.

Como ocurre habitualmente cuando juega el equipo dirigido por Lionel Scaloni, la presencia de Lionel Messi convocó a distintas personalidades del deporte y el espectáculo, y en esta ocasión tanto Beckham como Simeone concentraron gran parte de las miradas.

Mientras la Argentina continúa su camino en busca de los octavos de final del Mundial 2026, las tribunas también tuvieron su propio atractivo con invitados de alto perfil que no quisieron perderse el partido del campeón del mundo.

Shakira y sus hijos, presentes en el duelo de la Selección Argentina con Cabo Verde

Shakira, presente en el duelo de la Selección Argentina con Cabo Verde.

Hay duelos que nadie quiere perderse en el Mundial 2026. Y aquellos que están protagonizados por la Selección Argentina siempre son únicos, candentes e inigualables. Debe ser por eso que Shakira y sus hijos -Milán y Sasha- dijeron presente en el encuentro entre los dirigidos por Lionel Scaloni y Cabo Verde.

Con lentes blancos y muy sonriente, las cámaras captaron a la estrella colombiana, junto a sus pequeños. Cabe señalar que uno de ellos llevaba puesta la camiseta de la Albiceleste, dejando en claro para quién están hinchando en esta oportunidad.