El contundente descargo de la hija de la mujer que murió en la casa de Julio Moura

“Han sido meses en los que mi vida se ha fragmentado en muchísimos aspectos y, hasta el día de hoy, el no tener respuestas, contacto ni apoyo resulta doloroso y da impotencia”, agregó la joven. Estas palabras dejan ver la tensión y la falta de comunicación que existe entre ambas partes, a casi cinco meses del suceso.

post moura hija

En su mensaje, Krystal no solo expresó su dolor, sino que además hizo un llamado directo a Moura: “Andrea era mi madre, mi mejor amiga, el amor de mi vida, la luz que me guiaba. Su recuerdo merece respeto y cariño. Quedo atenta, Julio, a cualquier contacto directo”. Con esta frase, dejó abierta la posibilidad de establecer un diálogo, algo que parece no haberse dado hasta ahora.

Cabe señalar que Moura, en su publicación de Instagram, había justificado su silencio asegurando que lo hacía por “respeto” a la familia de la víctima. Sin embargo, poco después de compartir ese mensaje, decidió eliminarlo de su perfil. El gesto fue percibido por muchos como un paso en falso, y dejó aún más preguntas sobre qué ocurrió realmente y cómo avanzarán las conversaciones entre el músico y la familia de Andrea.