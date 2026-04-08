Viral: una influencer de TikTok se casó y descubrió que su pareja le era infiel con la odontóloga de canje
La historia sacude a las redes sociales: canjes, engaños y una ruptura que terminó en una nueva relación.
La influencer Belén Deluca, conocida en redes por su proyecto Tricoco, quedó en el centro de la escena tras conocerse una historia personal que rápidamente generó impacto y conversación en el mundo digital. Deluca se había casado con su pareja de toda la vida, en lo que parecía ser el paso definitivo de una relación larga y consolidada. Pero a los pocos meses del casamiento, todo se derrumbó: descubrió que su marido le era infiel.
El dato que más sorprendió es con quién se daba esa relación paralela. El hombre la engañaba con la odontóloga que ambos tenían, un vínculo que además se había generado a partir de un canje gestionado por la propia influencer. Fue ella misma quien recomendó a la profesional y la incorporó a su circuito cotidiano.
La situación escaló rápidamente y derivó en la ruptura de la pareja. El desenlace terminó de la manera más inesperada: el ex de Deluca decidió seguir su relación con la odontóloga, consolidando el vínculo que había comenzado a escondidas.
El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron ante lo ocurrido. Entre la sorpresa y la indignación, la historia volvió a poner el foco en la exposición de la vida privada en el universo influencer y en cómo situaciones íntimas pueden convertirse en tema de conversación masiva.
Hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre lo sucedido. Sin embargo, el caso ya se instaló como uno de los temas más comentados del momento en redes.
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