Viral: una influencer de TikTok se casó y descubrió que su pareja le era infiel con la odontóloga de canje

La influencer Belén Deluca, conocida en redes por su proyecto Tricoco, quedó en el centro de la escena tras conocerse una historia personal que rápidamente generó impacto y conversación en el mundo digital. Deluca se había casado con su pareja de toda la vida, en lo que parecía ser el paso definitivo de una relación larga y consolidada. Pero a los pocos meses del casamiento, todo se derrumbó: descubrió que su marido le era infiel.