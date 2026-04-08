Quién es la reconocida "villana" de La Casa de los Famosos que podría entrar a Gran Hermano

En ese sentido, dejó entrever un reclamo personal que va más allá del episodio del secuestro: considera que su hermana se distanció justo cuando ella atravesaba uno de los momentos más difíciles.

Como si fuera poco, el conflicto suma teorías y versiones cruzadas desde hace años. En 2019, el actor Alfredo Adame lanzó fuertes declaraciones contra Zapata, a quien calificó como “perversa” y “malévola”. Además, sostuvo que la exmodelo “habría planeado su propio secuestro” con el objetivo de obtener dinero de la cantante y de su esposo, el empresario Tommy Mottola.

En medio de este contexto cargado de tensión, crecen los rumores sobre una posible participación de Laura Zapata en Gran Hermano Edición Dorada en Telefe, lo que podría convertirse en el escenario ideal para que la actriz amplíe su versión de los hechos y revele detalles hasta ahora desconocidos de una de las disputas familiares más resonantes del mundo del espectáculo latino.